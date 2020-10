Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is vizsgálódott, a magyar ügyészség pedig most adta be a vádiratot.","shortLead":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is...","id":"20201021_eu_penz_csalas_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d978d4dd-275e-48fa-8e2c-779b523aa486","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_eu_penz_csalas_vad","timestamp":"2020. október. 21. 11:10","title":"EU-pénzek elcsalása miatt emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","shortLead":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","id":"20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253f58f3-c6a3-4059-8065-7a8502db6abc","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","timestamp":"2020. október. 22. 13:26","title":"Megjelent a 2021-es kakáló kutyás naptár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy, hogy az ujjlenyomat-olvasó szenzor ne vegyen el értékes helyet a kijelző elől.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy...","id":"20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1498f0af-5ad3-4d9c-aa5b-92ffcacbd9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","timestamp":"2020. október. 22. 11:03","title":"Egyre biztosabb: a képernyő alatt térhet vissza az iPhone-okba a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku atyjának. Idén jelent meg németül a migrációs politikáját összegző könyve: Milyen határokra van szükségünk? címmel. Talán ezért is állította be őt a magyar kormánysajtó a Soros-hálózat karmestereként. Portréinterjú az e heti HVG-ben.","shortLead":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku...","id":"20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f396818-06ff-42a3-a77b-90677679a08a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","timestamp":"2020. október. 21. 17:23","title":"Knaus a HVG-nek: Ha valaki illegális határátlépőket engedett be Európába, az Orbán Viktor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","shortLead":"Fél éven át csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatták.","id":"20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7da1e45-aa45-4c1b-a21f-9682b89eb723","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_A_hetvegen_lesz_iden_utoljara_automentes_a_pesti_rakpart","timestamp":"2020. október. 22. 10:44","title":"A hétvégén lesz idén utoljára autómentes a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","shortLead":"Megváltozik a vasúti menetrend az egri, a sátoraljaújhelyi és a debreceni vonatoknál is.","id":"20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ede3-871d-4c14-b7b9-a14a3d7f4599","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_MAV_eszak_satoraljaujhely_eger_debrecen_vonat","timestamp":"2020. október. 21. 13:05","title":"Néhány új InterCityt, járatsűrítéseket és több járat megszüntetését jelentette be a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis sokan kimaradnak az iskolákból. Voltak olyan tagállamok, ahol a diákok 32 százaléka nem fért hozzá a távoktatáshoz tavasszal.","shortLead":"Azt kéri az Európai Parlament, hogy számolják fel a digitális szakadékot az oktatás területén, a járvány miatt ugyanis...","id":"20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27497709-ce5b-4b01-9507-5a1c844da337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Az_EP_a_digitalis_szakadek_felszamolasat_keri","timestamp":"2020. október. 22. 11:09","title":"A diákok harmada nem fért hozzá a távoktatáshoz, az EP a digitális szakadék felszámolását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","id":"20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f0c459-cc99-4007-ab91-0f380283400b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","timestamp":"2020. október. 22. 14:15","title":"Bemutatkoznak a macedón írók, akik szerint az irodalom az ellenállás egyik formája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]