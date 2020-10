Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","shortLead":"Fenik a fogukat a demokraták, kutya világ jön, ha Biden nyer.","id":"20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cae67ae-1cb3-4306-a081-a5431eda8c26","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Orban_is_felkerult_Trump_bunlajstromara","timestamp":"2020. október. 22. 13:06","title":"Orbán is felkerült Trump bűnlajstromára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","shortLead":"Az új hajtásláncok az Insignia Grand Sport limuzinban és az Insignia Sports Tourer kombiban egyaránt elérhetők.","id":"20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b04c993-1a2d-4db4-8fc9-8ac37bb4a864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236f0e54-e796-40ad-b6ad-6f6851f1ad93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_uj_benzinmotorral_es_osszkerekes_dizel_valtozatban_tamad_az_opel_insignia","timestamp":"2020. október. 22. 11:07","title":"Új benzinmotorral és összkerekes dízelként érkezik az Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború is leállt?","shortLead":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború...","id":"20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7540571-ca20-4b58-9c18-8c2005ae6dde","keywords":null,"link":"/sport/20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","timestamp":"2020. október. 23. 15:59","title":"Focirajongók, boruljunk le: Pelé 80 éves!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","shortLead":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","id":"20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9844b53b-092c-4e9f-9d01-f110e8270876","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","timestamp":"2020. október. 23. 12:09","title":"Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a vonatkozó rendelet.","shortLead":"Kijött a vonatkozó rendelet.","id":"20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3085e-7d1c-4240-a6d0-c302142bce60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","timestamp":"2020. október. 22. 11:53","title":"Megvan a döntés a nyugdíjemelésről, novemberben több pénz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","id":"20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c039f9-70b6-4601-be31-fb5249268afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 23. 14:07","title":"Motorosok haltak meg egy Dusnoknál történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti ünnepen tartott SZFE-felvonulás alkalmából a világ minden nagy hírügynöksége Budapestre vetette szemét.","shortLead":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti...","id":"20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a69f95-57cf-4e97-835a-a230306505a7","keywords":null,"link":"/360/20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","timestamp":"2020. október. 24. 09:30","title":"Orbán tanácsadójának tanácsa: utasítsa Palkovicsot, hogy tárgyaljon az SZFE-s diákokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","shortLead":"Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.\r

\r

","id":"20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a43d23-50b7-447b-8525-8a581dd20b33","keywords":null,"link":"/elet/20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","timestamp":"2020. október. 22. 21:30","title":"Kiállt az SZFE mellett Orbán Viktor főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]