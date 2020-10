Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","shortLead":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","id":"20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd03e8f5-cb50-4b68-bd8d-ee68b6dc5f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. október. 24. 18:30","title":"Trump „egy Trump nevű ürgére” szavazott az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","shortLead":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","id":"20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bd4d28-bcae-4c1f-b294-401a4ffb4529","keywords":null,"link":"/elet/20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","timestamp":"2020. október. 23. 21:44","title":"Nagy-Britannia visszaad 5000 lopott műkincset Iraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","shortLead":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","id":"20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6388465-0bb4-4ba4-b0a3-5a9a50e15efc","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","timestamp":"2020. október. 25. 12:48","title":"„Ez hiba volt”: Maszk nélkül fotózkodott a Fradi-Újpesten a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","id":"20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d521b3-f906-4dd8-bdfb-e24ffed1eac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","timestamp":"2020. október. 25. 11:48","title":"Magyarul köszönte meg Ursula von der Leyen, hogy 150 lélegeztetőgépet küldtünk Csehországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen azon napon, amikor az országban tovább szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, bezárnak az éttermek, korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az ötfősnél nagyobb csoportosulásokat.\r

","shortLead":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen...","id":"20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf2cd8-b98f-406b-8d6d-eb76c1568e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","timestamp":"2020. október. 24. 09:52","title":"Koronavírusos a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","shortLead":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","id":"20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7e357-b401-43cf-9f86-1ec132c557f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 24. 20:10","title":"Egy kicsit kevesebb lett a nagyivó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","shortLead":"Csak délután kezd el felszakadozni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.","id":"20201025_idojaras_eso_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfc2863-604b-4f19-94e9-dc1f20c09578","keywords":null,"link":"/elet/20201025_idojaras_eso_meteorologia","timestamp":"2020. október. 25. 08:38","title":"A vasárnap nagy részét elmossa az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]