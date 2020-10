Zacher Gábor: A járványkezelés jelenleg politikai kérdés Magyarországon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","shortLead":"Farkas Örs szerint a meccs alatt végig eltakarta az arcát, csak a kép kedvéért vette le. ","id":"20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6388465-0bb4-4ba4-b0a3-5a9a50e15efc","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Maszk_foto_meccs_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_Farkas_Ors","timestamp":"2020. október. 25. 12:48","title":"„Ez hiba volt”: Maszk nélkül fotózkodott a Fradi-Újpesten a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dae3b2-5f89-4d97-bf18-39135876660e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Portrégyűjtemény negyedszáz alkotóról, írókról, rendezőkről egy mozirajongó filmtudortól és egy figyelemre méltó jótékonysági kezdeményezés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Portrégyűjtemény negyedszáz alkotóról, írókról, rendezőkről egy mozirajongó filmtudortól és egy figyelemre méltó...","id":"20201024_Mozibolond__Ezt_a_konyvet_imadni_fogja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58dae3b2-5f89-4d97-bf18-39135876660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013499eb-668f-4b06-a693-66d8d9969388","keywords":null,"link":"/360/20201024_Mozibolond__Ezt_a_konyvet_imadni_fogja","timestamp":"2020. október. 24. 08:30","title":"Mozibolondoknak és adományozni szerető könyvrajongóknak ajánljuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","shortLead":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","id":"20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1826de23-7057-4e64-8def-4df1d4c0ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 18:03","title":"Szigorúbban ellenőrzi a maszkviselést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni autós tüntetésen\". Az alábbi videón az látszik, milyen akadályok adódtak.","shortLead":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni...","id":"20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ec2885-8ce0-4c95-91eb-494091911ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","timestamp":"2020. október. 23. 21:40","title":"Így segítették a rendőrök Hadházyékat az autós tüntetésen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","shortLead":"Az örmény és az azeri fél szerint is messze a békemegállapodás lehetősége.","id":"20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efabdc38-f96f-4b3f-b9e7-039294b15f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58eab6f0-6229-4488-bbf8-136a6a1fcd98","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_washington_targyalas_harc_hegyikarabah","timestamp":"2020. október. 24. 13:35","title":"A washingtoni tárgyalás után is folytatódott a harc Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","shortLead":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","id":"20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c54f034-8b09-4b00-8316-dcff49715623","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 23. 21:34","title":"A spanyol miniszterelnök szerint 3 millió fertőzött van az országukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495, a meggyógyultaké pedig 28 484 306 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495...","id":"20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b5e9f-f329-4f58-bfd7-c7aa243e5a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","timestamp":"2020. október. 24. 11:36","title":"Közelíti a 25,5 milliót a koronavírusból kigyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]