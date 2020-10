Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, aki úgy is tagadja, hogy országában jelen lenne a koronavírus, hogy a név nélkül nyilatkozó orvosok szerint a járvány komoly méreteket ölt a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban. Egy szerencsésebb országban ez már a politikai elit számára a vég kezdete lenne, ám Türkmenisztánnak eddig csak halálukig kitartó excentrikus államfők jutottak.","shortLead":"Egyedi módszerrel, kötelező árukapcsolással igyekszik felélénkíteni a hazai ipart Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén...","id":"20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d27d751-fd33-4baf-9c97-ac04cbc8d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c8b280-be88-4d47-8b0f-5d42aa368c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_szinte_lepett_a_a_turkmenisztani_diktatura","timestamp":"2020. október. 24. 20:00","title":"Újabb szintet lépett a türkmenisztáni diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé, mivel növeli a csalódások esélyét. De az sem, ha alulértékeljük a képességeinket és lehetőségeinket, mert attól fásultakká és kiégettekké válhatunk.","shortLead":"Fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek jól illeszkednek a realitásokhoz. Nem kedvező, ha túl nagy...","id":"20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4a41f8-c87d-4f5b-a5bb-cc54963f3d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cf5d13-0cd1-483d-849b-377e6d2954f7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201025_Igy_erhetjuk_el_a_legvagyottabb_enunk","timestamp":"2020. október. 25. 20:15","title":"Így érhetjük el a legvágyottabb énünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a08d4-e6e3-40ba-b807-fbdc04cfaa9a","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Márciusban sokakat ért váratlanul a megváltozott élethelyzet, az irodai értekezleteket pillanatok alatt felváltották az online videókonferenciák. A netes találkozóknál talán még egy fokkal jobban is érdemes figyelni az etikettre, mint a személyes meetingeken. De hogyan viselkedjünk, mi az elvárt illem a videós konferenciák során?\r

","shortLead":"Márciusban sokakat ért váratlanul a megváltozott élethelyzet, az irodai értekezleteket pillanatok alatt felváltották...","id":"lgelectronics_20201026_webkonferencia_video_etikett_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a08d4-e6e3-40ba-b807-fbdc04cfaa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb58a879-5d90-4b59-824c-e6864c9db9ee","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20201026_webkonferencia_video_etikett_home_office","timestamp":"2020. október. 26. 07:30","title":"Egy kis webkonf etikett: így viselkedjünk, ha a kollégákkal videózunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben, és minden idők legeredményesebb F1-es pilótájává vált.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál...","id":"20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868ea2-29db-493d-9a1d-30a4721348e0","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Tortenelmi_gyozelmet_aratott_Hamilton","timestamp":"2020. október. 25. 15:56","title":"Történelmi győzelmet aratott Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3d2ab2-54ce-42ce-a9e5-d98646cf8d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vitalij Klicsko, Kijev jelenlegi vezetője magasan vezet a főpolgármester-jelöltek között a Rejting közvélemény-kutató exit poll-felmérése szerint, amelyet a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választások lezárultával tettek közzé.","shortLead":"Vitalij Klicsko, Kijev jelenlegi vezetője magasan vezet a főpolgármester-jelöltek között a Rejting közvélemény-kutató...","id":"20201025_Klicsko_maradhat_a_kijevi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3d2ab2-54ce-42ce-a9e5-d98646cf8d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6a137-fb88-4866-81a2-d8bea66c6b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Klicsko_maradhat_a_kijevi_polgarmester","timestamp":"2020. október. 25. 20:59","title":"Klicsko maradhat a kijevi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e1a643-cabc-4831-9f75-2c009ec649c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","timestamp":"2020. október. 25. 09:37","title":"Koronavírus: 3149 új fertőzött, 35 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]