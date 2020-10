Az elmúlt hétvégén jelentősen emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma világszerte, Európában is drámai a helyzet, és Magyarországon is emelkedő szakaszban van a 2. hullám - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Az elmúlt 24 órában 2316 igazolt fertőzöttet találtak, 47 krónikus beteg hunyt el, köztük egy 50 éves ember is. Müller felhívta a figyelmet arra, hogy a kockázati csoportba tartozó krónikus betegek gondoskodjanak az alapbetegségük "egyensúlyban tartásáról", azzal a koronavírus-fertőzés esetén csökkenthető a veszély. Azt is tanácsolta, az emberek szedjenek vitamint (C-t és D-t) és egyenek zöldséget, gyümölcsöt.

Elmondta azt is, 2602 embert ápolnak kórházban koronavírusos megbetegedéssel, 233-en vannak lélegeztetőgépen. Azt nem közölte, hányan fekszenek intenzív osztályon. Az idősekre otthon is kell vigyázni - tette még hozzá.

Müller szerint a bevezetett intézkedések működnek, azokat szigorúan be kell tartani. Péntek óta meccsen és szabadtéri rendezvényen is kötelező maszkot hordani, mert "nehézkes a 1,5 méteres távolság betartása." Azt kéri is, iskolai szünetben se csoportosuljanak a gyerekek.

Müller "nem győzi hangsúlyozni" az egyéni felelősség kérdését, mindenkinek megvan a szerepe abban, hogy a vírus terjedését lassítsák,

a tovaterjedés megakadályozására azonban nincs lehetőség.

A pandémia zajlik, most jelentős emelkedésnek vagyunk tanúi, óriási a felelősség a folyamat lassításában.

Kiderült, 51 óvodában van rendkívüli szünet, majd Kiss Róbert rendőr alezredes percekig sorolt további statisztikai adatokat. Ebből egyet emelünk ki: hétvégén 277 esetben intézkedtek nem megfelelő maszkhasználat miatt.

Jönnek a kérdések.

Az M1 arra volt kíváncsi, hány tesztnél tartunk (ez amúgy nyilvános adat), és ez megfelel-e a WHO ajánlásának. Müller erre válaszul mondhatta el, hogy a WHO a járvány dinamikájához igazodva tesz javaslatot, az 5 százalékos arányt tavaszra, az újranyitásra fogalmazták meg (ezt a hvg.hu is sokszor idézte már: a WHO szerint akkor tartható kordában a járvány, ha az elvégzett tesztek és a kimutatott pozitív estetek aránya nem haladja meg az 5 százalékot. Itthon ez rendre magasabb, vasárnap 16 százalék volt).

Azóta bőséggel vannak más mutatók is, Magyarország megfelel a WHO előírásainak, elegendő tesztet végzünk

- mondta Müller.

A laborvizsgálatok száma csak egy paraméter azok közül, ami egy járványt jellemez. Fontos, hogy milyen az egészségügyi ellátórendszer felkészültsége, milyen a járványügyi figyelőrendszer. Ez itthon több évtizedes, értesülnek az összes koronavírusos betegről, a teendőket meg tudják tenni. Kérdés, miért nem közöl a Klik adatot arról, hol fertőződtek meg a pedagógusok.

A Klik nem adatkezelő a kérdésben. Magyarországon törvény szabályozhatja az adatkezelést és annak módját. Az igazgató tudja, hogy hány pedagógus érintett.

Kiderült az is, vannak itthon is újrafertőződött esetek. A vírus által kiváltott immunválasz a szervezetben bonyolult folyamat, különböző szervezetekben milyen lefolyás, immunválasz áll rendelkezésre, ez is eltérő. Nagyjából 6 hónapig tart a védettségi időszak egy koronavírusos megbetegedés után.

11 14 éven aluli gyerek van kórházban, egyikük sincs lélegeztetőgépen, jó általános állapotban vannak, az alapbetegségük miatt megfigyelés céljából vannak a kórházban.

Egy megyei lap az utcai maszkviselésre kérdez. Az operatív törzs figyeli a trendeket, Európában nagyon emelkedik a járvány, ami itthon is leképeződik. Jelenleg is javasoljuk szabad téren is a maszk viselését, ahol nem tartható be a 1,5 méteres távolság. Ilyen egy piac például.

Mikor jöhet szigorítás? A meredeken növekvő esetszám miatt kell-e szigorítás? A jelenlegi szabályok szigorú betartása elegendő, azokat viszont nagyon komolyan kell venni mindenkinek. Ezek hatékony intézkedések: a maszkviselés, fertőtlenítő, gyakori kézmosás és a fertőtlenítés aranyszabály.

Nem kizárt, hogy bármilyen egyéb óvintézkedést még bevezetnek, ha azt szükségesnek látja az operatív törzs.

Az akutellátást mindenki megkapja, az is, aki covidossal él egy háztartásban - mondja egy következő kérdésre Müller. Az ellátónak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a páciens milyen környezetből érkezik.

A halottak napján lesz-e bármilyen korlátozás - kérdezi az RTL Klub. Müller válaszul arról beszél, aki náthás, sehova se menjen, a temetőben is tartsuk a távolságot és viseljünk maszkot.