[{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","shortLead":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","id":"20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c9766-d326-431b-8eeb-981a1fdfac7e","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","timestamp":"2020. október. 27. 14:39","title":"Megadta a GVH az engedélyt, mesterséges intelligenciát fejlesztő cég került a 4iG-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","shortLead":"Az operaénekes együttérzéssel gondol mindenkire, aki a fertőzéssel küzd.","id":"20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b88b63-51df-4653-8f59-210fa67d0034","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Koronavirussal_kerult_korhazba_Rost_Andrea","timestamp":"2020. október. 28. 08:48","title":"Koronavírussal került kórházba Rost Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","shortLead":"Új szintre emelte a Miu Miu a fenntartható divatot. ","id":"20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7ba61da-3517-4d65-827f-a255ba6834ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676545a5-1821-406a-a4af-42b67858f06b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_olasz_luxusmarka_upcycling_miumiu","timestamp":"2020. október. 27. 15:31","title":"Csupa régi ruhából készített új kollekciót egy olasz luxusmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","shortLead":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","id":"20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca152ac-b227-40af-be17-af4b2c171e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","timestamp":"2020. október. 27. 11:20","title":"Mészáros majdnem hatmilliárdért javít ivóvízminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","shortLead":"Ez már a műsor tizedik szériája lesz. ","id":"20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33968a02-8de1-42c1-b6ef-3a3a5097245b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d1944-0320-46fc-af1a-f424706c2df2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hamarosan_indul_a_jubileumi_Valo_Vilag_10","timestamp":"2020. október. 27. 09:25","title":"Tizedszer is elindul a kukkoló-show: indul a jubileumi Való Világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, melyik csoport követte el a támadást. A kiberbűnözők kriptovalutás csalást helyeztek el az oldalon.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik csoport követte el a támadást. A kiberbűnözők kriptovalutás csalást helyeztek el az oldalon.","id":"20201028_hackerek_hackertamadas_donald_trump_kampanyoldal_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce925f-cad0-46f1-9e17-5d6603694647","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_hackerek_hackertamadas_donald_trump_kampanyoldal_weboldal","timestamp":"2020. október. 28. 05:05","title":"Meghackelték Trump hivatalos kampányoldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]