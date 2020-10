Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553f1a1-4141-4f4d-81b1-0d157881ae37","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","timestamp":"2020. október. 28. 12:51","title":"Marabu FékNyúz: A megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új erőre kapó tisztogatásnak az egyik legtöbbet használt szoftver is áldozatul esett.","shortLead":"Számos olyan projektet töröltettek a GitHubról, melyek YouTube-videók és zenék letöltéséhez szolgáltattak alapot. Az új...","id":"20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74571d55-5302-4225-82c3-2b364a210775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_github_youtube_videok_letoltese_riaa","timestamp":"2020. október. 27. 08:03","title":"Szokott YouTube-videókat tölteni? Lehet, hogy ezentúl nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus, amelyet vasárnap este mutatnak be a Duna televízióban. A filmet beválogatták a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjért versenybe szálló alkotások közé is.","shortLead":"Szabó Magda anya és lánya kapcsolatáról szóló regényéből készült Dombrovszky Linda rendező első tévéfilmje, a Pilátus...","id":"20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00280f10-d689-4687-90f2-5132e46947a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0357e1-d0d3-42b5-889c-39cdc68eabe2","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Vasarnap_lesz_a_Pilatus_cim_film_a_Duna_teven","timestamp":"2020. október. 27. 09:12","title":"Vasárnap lesz a Pilátus című film a Duna tévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725c3929-7d44-45e2-b812-b437291b5cee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Walter Wallace halála után a városban zavargások törtek ki, harminc rendőr megsérült. ","shortLead":"Walter Wallace halála után a városban zavargások törtek ki, harminc rendőr megsérült. ","id":"20201027_philadelphia_rendor_fekete_ferfi_kes_zavargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725c3929-7d44-45e2-b812-b437291b5cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f7019d-1a5d-455a-9929-ed06457cc2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_philadelphia_rendor_fekete_ferfi_kes_zavargasok","timestamp":"2020. október. 27. 19:42","title":"Nem dobta el a kést, agyonlőttek egy fekete férfit a rendőrök Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","shortLead":"Az embercsempésznél fegyver is volt.","id":"20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8487fc9a-e919-4bc5-a029-1d462c304f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kezigranat_robbantas_embercsempesz_vitnyed","timestamp":"2020. október. 26. 18:25","title":"Gránát robbant egy embercsempész kezében Vitnyédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik újratervezik úgy a földi életet, hogy az fenntartható legyen. ","shortLead":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik...","id":"20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829fb7b-5778-4872-afd3-7e1868f5ad9b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","timestamp":"2020. október. 27. 16:45","title":"Egy sztárépítész szerint megállíthatjuk a klímaváltozást, és erre egy nagyszabású terve is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","shortLead":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","id":"20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e642e1-854e-4ada-8fcb-cea0dc61d0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","timestamp":"2020. október. 28. 12:11","title":"Drága kellemetlenség: foltot hagy az iPhone 12 töltője az Apple-féle tokokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]