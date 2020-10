Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak, amiért megsértették a Facebook közösségi elveit.","shortLead":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak...","id":"20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b84e3a-9c44-4238-8add-2a58028b26a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","timestamp":"2020. október. 27. 18:10","title":"Törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott előadás-sorozata egy csapásra ismertté tette a nevét. Közel három évtizeddel később szavai, gondolatai még mindig forradalminak hatnak. A tudatállapotok szivárványa újraszerkesztett kiadása Feldmár András 80. születésnapjára jelenik meg.","shortLead":"Feldmár András előadóként először 1992-ben tért vissza Magyarországra. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen elhangzott...","id":"20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c08f06-a1ae-4fc2-9812-9f68573a2728","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201028_Feldmar_Andras_a_tudatallapotok_szivarvanya_reszlet","timestamp":"2020. október. 28. 11:15","title":"Feldmár: „Olyan korán meg kell mondani a gyereknek, hogy mi van, amilyen korán csak lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán a vállalat.","shortLead":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán...","id":"20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bfa27-4940-49f5-ab98-605cb288ada8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","timestamp":"2020. október. 28. 18:03","title":"Autókba szánt okos kijelzőt villantott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","shortLead":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","id":"20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d63d56-322a-417b-ae5e-ae2ebb268008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Már tárgyalnak a jövő évi minimálbérről és bérminimumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban.","shortLead":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” –...","id":"20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab6fd20-6144-4e67-a852-4579f7b9e767","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","timestamp":"2020. október. 28. 07:49","title":"Márki-Zay listát vezet, az ügyeskedéssel pedig nincs baj szerinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben megkerült.

","shortLead":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben...","id":"20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd53f-b531-462f-96f6-fb300b5b1c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","timestamp":"2020. október. 27. 07:59","title":"Eltűnt két kiskorú gyerek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","shortLead":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","id":"20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ded705e-0631-4a2d-b896-2b71a5f8e8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","timestamp":"2020. október. 27. 14:51","title":"Koronavírusos az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33472d1-77a9-4fe4-b8eb-777a53709283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végrehajtották Rabeyán, a szétválasztott bangladesi sziámi ikerlányok egyikén a koponyahelyreállító műtétet a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosai Bangladesben.","shortLead":"Végrehajtották Rabeyán, a szétválasztott bangladesi sziámi ikerlányok egyikén a koponyahelyreállító műtétet a Cselekvés...","id":"20201027_Ujabb_sikeres_nagymuteten_vannak_tul_a_bangladesi_sziami_ikreket_szetvalaszto_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33472d1-77a9-4fe4-b8eb-777a53709283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b073de-504a-4974-92da-b3e1380c7506","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Ujabb_sikeres_nagymuteten_vannak_tul_a_bangladesi_sziami_ikreket_szetvalaszto_orvosok","timestamp":"2020. október. 27. 12:28","title":"Újabb, sikeres nagyműtéten vannak túl a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]