[{"available":true,"c_guid":"e1aceb59-58e2-4147-b017-0f8323de8f62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen a kutyakozmetikusok és az állatorvosi szolgálat mellett medencét is tervezett az építésziroda a kutyaszállodába.","shortLead":"Természetesen a kutyakozmetikusok és az állatorvosi szolgálat mellett medencét is tervezett az építésziroda...","id":"20201028_Kifejezetten_kutyaknak_es_macskaknak_epitenek_hotelt_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1aceb59-58e2-4147-b017-0f8323de8f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95935a-8ef3-4d79-bf2c-c091f0b26db8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Kifejezetten_kutyaknak_es_macskaknak_epitenek_hotelt_Portugaliaban","timestamp":"2020. október. 28. 10:53","title":"Kifejezetten kutyáknak és macskáknak építenek hotelt Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d51a3-8250-4301-bba4-75cd1076a740","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tájfun miatt több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.","shortLead":"A tájfun miatt több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.","id":"20201027_tajfun_halalos_aldozat_fulop_szigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d51a3-8250-4301-bba4-75cd1076a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a168a37-7c69-43fa-a0bd-b843991dfc27","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_tajfun_halalos_aldozat_fulop_szigetek","timestamp":"2020. október. 27. 07:40","title":"Halálos áldozatai is vannak a Fülöp-szigeteken végigsöprő tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6398812-b757-4aec-97d7-de83b50a4ef0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, új funkciókkal és újragondolt töltési megoldással jött ki a kínai gyártó új aktivitásmérő órája, ami még mindig alacsony áron, de elődjénél azért drágábban kelletti magát. Kipróbáltuk, milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, új funkciókkal és újragondolt töltési megoldással jött ki a kínai gyártó új aktivitásmérő órája...","id":"20201027_xiaomi_mi_smart_band_5_aktivitasmero_okosora_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6398812-b757-4aec-97d7-de83b50a4ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc711200-0205-43e5-8bc3-5322804079a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_xiaomi_mi_smart_band_5_aktivitasmero_okosora_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 27. 18:03","title":"Mit tud egy 15 ezer forintos okos karpánt? Teszten a Xiaomi Mi Smart Band 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","shortLead":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","id":"20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9cf41-1d0f-4ae7-829c-7d076cec29a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","timestamp":"2020. október. 28. 09:21","title":"Felfrissült a remek ár/érték arányú Fiat Tipo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben megkerült.

","shortLead":"A 12 éves Horváth Virág Zsüliettet és a 13 éves Racsek Tibor Rajmondot keresi a rendőrség. Úgy tudjuk, a fiú időközben...","id":"20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd53f-b531-462f-96f6-fb300b5b1c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Eltunt_ket_kiskoru_gyerek_Budapesten","timestamp":"2020. október. 27. 07:59","title":"Eltűnt két kiskorú gyerek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találkozott a koronavírusos Vidnyánszkyval Orbán, törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találkozott a koronavírusos Vidnyánszkyval Orbán, törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook. A hvg360 reggeli...","id":"20201028_Radar_360_Kover_szulesre_buzdit_az_orvosok_katasztrofatol_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fe6646-291e-438d-b49d-f219b1d26680","keywords":null,"link":"/360/20201028_Radar_360_Kover_szulesre_buzdit_az_orvosok_katasztrofatol_tartanak","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Radar 360: Kövér szülésre buzdít, az orvosok katasztrófától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg félrement a Netflix dokumentumfilmjének a bemutatója után, pedig a Tanítóm, a polip ennél sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb tanulságokat tartogat.","shortLead":"És a kérdést egy ütemmel továbbgondolva: szexelhet-e egy ember a polippal? Az internetes közösségi eszmecsere némileg...","id":"20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac3afc-7188-4bb3-a225-5a180b5bdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9163a9-6b68-4b61-a76f-5a6578a6dd81","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Bele_lehet_szeretni_egy_polipba","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Bele lehet szeretni egy polipba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban.","shortLead":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” –...","id":"20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab6fd20-6144-4e67-a852-4579f7b9e767","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","timestamp":"2020. október. 28. 07:49","title":"Márki-Zay listát vezet, az ügyeskedéssel pedig nincs baj szerinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]