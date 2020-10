Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ütközésben egy másik férfi is megsérült. A vádlott elismerte a bűnösségét.","shortLead":"Az ütközésben egy másik férfi is megsérült. A vádlott elismerte a bűnösségét.","id":"20201027_Halalos_gazolas_ket_ev_felfuggesztett_orgovanyi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c125d6-0040-4089-8f40-827dec5de35d","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Halalos_gazolas_ket_ev_felfuggesztett_orgovanyi_no","timestamp":"2020. október. 27. 12:25","title":"Halálra gázolt egy járdán sétáló férfit, két év felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Hogyan utazik a magyar? Meglepő eredményeket hozott a felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","shortLead":"A hatékony fellépést nehezíti, hogy a tevékenység legális a szigetországban.","id":"20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81ccd69-cd7a-4fff-9f3e-32492c9e82a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Keleteuropai_szexrabszolgakkal_viragzik_a_prostitucio_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 27. 14:20","title":"Kelet-európai szexrabszolgákkal virágzik a prostitúció Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen az amszterdami Schiphol áll, de valamennyi légikikötő forgalmát alaposan megtépázta a koronavírus-járvány.","shortLead":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen...","id":"20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc1602-ee0c-4d95-9346-4947e459e047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","timestamp":"2020. október. 28. 15:56","title":"Már nem a Heathrow Európa legforgalmasabb reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs hét, hogy egy vagy akár több új bejelentés ne történjen ezzel kapcsolatban. A támogatáscunami miatt egyre nehezebben átlátható, hogy kik és mit vehetnek pontosan igénybe, ezért a Bankmonitor összegyűjtötte a most, illetve 2021-től elérhető lehetőségeket.","shortLead":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs...","id":"20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ada09-7df0-4e13-99ec-81b1466fcef2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","timestamp":"2020. október. 28. 14:10","title":"Összegyűjtöttük az összes támogatást, amivel olcsóbb lehet az otthonteremtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a fizikai órabérek, de még mindig óriási a különbség az egyes megyékben.","shortLead":"Nőttek a fizikai órabérek, de még mindig óriási a különbség az egyes megyékben.","id":"20201028_fizikai_munka_brutto_oraber_szakmunkas_betanitott_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b139a2a0-724b-485b-aedc-7769a3c7ee11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_fizikai_munka_brutto_oraber_szakmunkas_betanitott_munka","timestamp":"2020. október. 28. 10:18","title":"Az ország egyik végében 1100, a másikban 1900 forintos az órabér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]