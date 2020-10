Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Az operatív törzs szerint egy koronavíruson átesett személy 6 hónapig tekinthető védettnek az újrafertőződéssel szemben.","shortLead":"A nagyobb számú mintavételek miatt további 200 egységet vetnek be, hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok...","id":"20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab55de5-20eb-4f9e-a350-6fe5c704e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b069d-f494-4a6d-b3e9-722b0ac49ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_operativ_torzs_oktober_29_koronavirus_masodik_hullam_ujrafertozodes","timestamp":"2020. október. 29. 11:44","title":"Operatív törzs: Éttermekben és szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a koronavírus humanitárius katasztrófával fenyeget Magyarországon. Az emberek érdekében konstruktív együttműködést várnak a kormánytól mind a járvány leküzdésében, mind a magyar egészségügy fejlesztő átalakításában.","shortLead":"A MOK szerint a koronavírus humanitárius katasztrófával fenyeget Magyarországon. Az emberek érdekében konstruktív...","id":"20201027_orvosi_kamara_azonnali_cselekvest_var_a_kormanytol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53f461-47a1-46de-a7ff-e685f3a15a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orvosi_kamara_azonnali_cselekvest_var_a_kormanytol_koronavirus","timestamp":"2020. október. 27. 16:38","title":"Azonnali szigorításokat követel a kormánytól a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","id":"20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66517809-6284-4565-a732-7ddc6136a026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","timestamp":"2020. október. 28. 12:48","title":"Csökken az üzemanyagok ára pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre eljárni.","shortLead":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és...","id":"20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5154-4a3b-45f4-9088-6ff47a475387","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","timestamp":"2020. október. 28. 17:21","title":"Az MNB arra figyelmeztet, vigyázzon a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga sztárjait is. Ebben részt vállalt egy kultikus rádió, több zenei fesztivál, de még színházi előadások is. BP Underground Elektronikus zene, harmadik rész. ","shortLead":"Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga...","id":"20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca3195-ca41-4046-b0fa-66a127c79960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b902a-8ab4-44b6-9da7-fa2f34c2eae7","keywords":null,"link":"/360/20201027_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_harmadik_resz","timestamp":"2020. október. 27. 19:00","title":"Doku360: \"Elvitt bennünket a népvihar, orrán-száján mi játszottunk a nagyszínpadokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán a vállalat.","shortLead":"A Huawei nem csak okostelefonokat gyárt: hivatalosan is előkerült egy új intelligens termék, melyeket gépkocsikba szán...","id":"20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1f76d-5dc5-48c8-9363-dd54d2023ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102bfa27-4940-49f5-ab98-605cb288ada8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_huawei_hicar_center_screen_intelligens_kijelzo_autoba","timestamp":"2020. október. 28. 18:03","title":"Autókba szánt okos kijelzőt villantott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de497c-5e27-405e-89b1-605fb7f15ceb","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","timestamp":"2020. október. 29. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Gender? Tender!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]