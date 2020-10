Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A mester azt reméli, a csokoládé segít vigaszt nyújtani a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b839a063-9b4f-427d-9ff2-a3c9e7c18969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bdb9a9-3978-4238-9e74-df9fb1c0681e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Belga_csokoladekeszitomester_lett_a_vilag_legjobb_cukrasza","timestamp":"2020. október. 28. 17:13","title":"Belga csokoládékészítő-mester lett a világ legjobb cukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők egy másik adatbázis szerint 21 ezerrel kevesebben lettek.","shortLead":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők...","id":"20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097f672-e826-40d5-879a-28496f068be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","timestamp":"2020. október. 29. 10:48","title":"Több tízezer álláskereső eltűnhetett a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Azt a feladatot kapták a külügyi tárcától a magyar külképviseletek, hogy próbáljanak meg eladni nyolcezer lélegeztetőgépet - értesült a hvg.hu. Érdeklődésünkre a tárca megerősítette, hogy a \"készleten felüli gépeket\" valóban megpróbálják értékesíteni, azonban konkrét számot nem közöltek.","shortLead":"Azt a feladatot kapták a külügyi tárcától a magyar külképviseletek, hogy próbáljanak meg eladni nyolcezer...","id":"20201028_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a0df8-21d2-44df-9cbc-11fd4f7c05bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 20:46","title":"Annyi lélegeztetőgépet vett a külügy, hogy a felesleges gépeket most megpróbálja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","shortLead":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","id":"20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216421a0-9a60-4ede-a1e4-b67aa172003d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:04","title":"Egyes esetekben 10 évet öregedhet az agy a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c5ed73-9766-488a-b1ae-ee984417211b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A kormány láthatóan propagandával küzd a járvány ellen” – írta Hadházy Ákos a Facebookon.","shortLead":"“A kormány láthatóan propagandával küzd a járvány ellen” – írta Hadházy Ákos a Facebookon.","id":"20201029_hadhazy_akos_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c5ed73-9766-488a-b1ae-ee984417211b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71fd87-c38b-416e-ad6e-08c6f956b6af","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_hadhazy_akos_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:58","title":"Hadházy hiába kérdezte meg Müllertől, hogy hány koronavírusost ápolnak egyes kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aceb59-58e2-4147-b017-0f8323de8f62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen a kutyakozmetikusok és az állatorvosi szolgálat mellett medencét is tervezett az építésziroda a kutyaszállodába.","shortLead":"Természetesen a kutyakozmetikusok és az állatorvosi szolgálat mellett medencét is tervezett az építésziroda...","id":"20201028_Kifejezetten_kutyaknak_es_macskaknak_epitenek_hotelt_Portugaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1aceb59-58e2-4147-b017-0f8323de8f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95935a-8ef3-4d79-bf2c-c091f0b26db8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Kifejezetten_kutyaknak_es_macskaknak_epitenek_hotelt_Portugaliaban","timestamp":"2020. október. 28. 10:53","title":"Kifejezetten kutyáknak és macskáknak építenek hotelt Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Hogyan utazik a magyar? Meglepő eredményeket hozott a felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak.\r

\r

","shortLead":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások...","id":"20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a889f-2139-4c76-a7fb-efc953203dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","timestamp":"2020. október. 28. 07:55","title":"Amerikai nagykövet: A kétoldalú kapcsolatok nem is lehetnének jobbak, Trump mesés, fantasztikus, csodálatos elnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]