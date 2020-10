Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik kórházba vihetik a koronavírusos páciensét.","shortLead":"Értetlenül áll a helyzet előtt egy budapesti orvos: neki kellett telefonálgatnia, hogy megtudja, a mentők melyik...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84732f09-cc84-45f2-a2bf-d359f70d168e","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_jarvany_mentoszolgalat_haziorvos_beteg_korhaz","timestamp":"2020. október. 27. 21:58","title":"Ha a háziorvos rendeli a mentőt, neki kell megmondania, hová vigyék a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás megvalósításával „tehermentesítené”. A főpolgármester szerint a megoldás egyszerű lenne: ne vegyék el Budapest pénzét.","shortLead":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás...","id":"20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26dcaa-e501-42d0-866c-ed7734a93eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","timestamp":"2020. október. 28. 15:51","title":"Karácsony a kormány ajánlatáról: „Az ég szerelmére, mi lenne, ha egyszerűen nem vennék el a főváros pénzét?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","shortLead":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","id":"20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce460983-407d-4bf2-8bcb-f3fa29c34c7b","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","timestamp":"2020. október. 28. 05:15","title":"Elkelt a Rubik-kocka, 15 milliárdért megvette egy kanadai játékgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kéri a fiatal azonosításához.","id":"20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26b9162-8efe-45f1-927f-83294e98cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c420d8-b71b-47a2-9fbb-03ac5b5ced9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_koponyacsont_emberi_maradvany_azonositas_rendorseg_szantodpuszta","timestamp":"2020. október. 28. 14:54","title":"Koponyacsontból rekonstruálta egy ismeretlen elhunyt fiú arcát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","shortLead":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","id":"20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd07e7-6250-42cc-8aeb-524ee2f42514","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","timestamp":"2020. október. 29. 15:25","title":"Felfüggesztette Jeremy Corbyn tagságát a brit Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","shortLead":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","id":"20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7655fc-e22a-4b08-a2f1-512041f1ff3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","timestamp":"2020. október. 28. 19:32","title":"Mindenkori mélypontja közelébe zuhant szerda este a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes tüntetés sem, mint az internetszolgáltatás megadóztatásának terve miatt utcára vonuló sok tízezer ember. De mi az oka annak, hogy eredménytelenül halnak el a tiltakozások?","shortLead":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes...","id":"20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1202d-b179-420e-85f7-556185fa56a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","timestamp":"2020. október. 28. 20:00","title":"Hat éve volt az utolsó tüntetés, amely meghátrálásra késztette a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]