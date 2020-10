Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","shortLead":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","id":"20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93206a0f-5b72-42ab-b5a0-9740827d6ae9","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 29. 21:28","title":"Drasztikus leépítésre készül az IBM Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","id":"20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258a99c0-f494-4be5-96bb-500439efb48b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:06","title":"Közel ötvenezer új fertőzöttet jelentettek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","shortLead":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","id":"20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105e51-7c1f-4d33-ba4a-64c0b339f234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","timestamp":"2020. október. 30. 12:33","title":"A magyarokat a járvány sem tartja vissza, ostromolják a várakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20201029_auto_villamos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3abff5-0d38-45d5-99ec-0859bb1dd663","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_auto_villamos_baleset","timestamp":"2020. október. 29. 10:05","title":"Három autó karambolozott a Haller utcánál egy villamossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta napjaink egyik legnépszerűbb történésze a Die Welt-nek.","shortLead":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta...","id":"20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aad48-fbd9-420e-9fbe-54bd4e505390","keywords":null,"link":"/360/20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","timestamp":"2020. október. 29. 07:32","title":"Harari: A Nagy Testvér most kezd el mindenkit figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137043cc-59c6-40dd-b624-31bbfd457755","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 30. 08:47","title":"65 koronavírusos beteg hunyt el, 3286 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","id":"20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7ed0d5-90ad-4db2-9c15-fc39f28b999c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. október. 29. 06:41","title":"12,7 millió forinttól indul itthon az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]