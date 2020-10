Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról van szó, hanem űrbéli hangokról.","shortLead":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról...","id":"20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe1ff86-22d4-4edb-b1a7-c8e69ac71ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","timestamp":"2020. október. 29. 16:12","title":"Horrorisztikus élmény: a NASA megint megmutatta, miket hallani a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eff652-5dd5-47c0-b8ca-8becd3d9401f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stardust egy hónap múlva, november 25-én kerül az amerikai mozikba.","shortLead":"A Stardust egy hónap múlva, november 25-én kerül az amerikai mozikba.","id":"20201028_Itt_a_David_Bowie_eletrajzi_film_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73eff652-5dd5-47c0-b8ca-8becd3d9401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23abe195-8db9-4df9-9164-364ceeccc937","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Itt_a_David_Bowie_eletrajzi_film_elozetese","timestamp":"2020. október. 28. 21:15","title":"Itt a David Bowie életrajzi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","shortLead":"Harminc magyar autóipari beszállító cég működését fenyegeti a válság, főleg az átlag alatti forgalmúak kerültek bajba.","id":"20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd570c7-d24d-489c-8813-f0343c03837e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_autogyar_beszallito_jarvany_valsag","timestamp":"2020. október. 29. 08:20","title":"Az autógyárak kibírják a válságot, de a beszállítóik egyre nagyobb bajba kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon osztogatja majd tanácsait. ","shortLead":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon...","id":"202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea7a25-ad77-484e-9895-e70b437711e6","keywords":null,"link":"/360/202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","timestamp":"2020. október. 29. 16:00","title":"Kormánybarát kastélybirtokosok egymás közt: L. Simonék összehangolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos, hogy jól járunk, ha egy közepesen jól értesült ismerős mutat utat ebben a témában, ezért annak jártunk utána, hogy mi határozza meg a magánszemélyek külföldi jövedelmének adózását.\r

\r

","shortLead":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos...","id":"crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479f4ac-8de1-4300-b9e8-44fd5f0e9cab","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","timestamp":"2020. október. 30. 10:30","title":"Adótévhitek tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet, hogy a nőknek ne legyen joga dönteni.","shortLead":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet...","id":"20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cea4f6-8fe1-48a1-a5d4-2037665f32d9","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 28. 22:12","title":"Megszólalt a lengyel elnök az abortusz szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]