Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin. Helmut Newton a náci Németországból menekült el, majd a 20. század második felének legkeresettebb fotográfusává vált. Provokatív, a női testet tárgyként kezelő stílusa miatt már életében nőgyűlölettel vádolták, miközben ő azzal védekezett, hogy csupán az emancipáció előtt tiszteleg. Mit üzennek ma, a MeToo idején a képei?","shortLead":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin...","id":"20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de598dba-2982-4399-b27e-f2aaba4cb27b","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","timestamp":"2020. október. 31. 20:00","title":"Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter egy videóban.","shortLead":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter...","id":"20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f19e8f-a129-4d7d-8471-da2ce6ea396b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","timestamp":"2020. október. 31. 09:44","title":"Varga Mihály jó hírt közölt a Babakötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete került kórházba, de nem javult az állapota. Testvére szerint az intenzív kezelésnek már mutatkoznak a jó hatásai.","shortLead":"Egy hete került kórházba, de nem javult az állapota. Testvére szerint az intenzív kezelésnek már mutatkoznak a jó...","id":"20201101_koronavirus_delhusa_gjon_intenziv_osztaly_kezeles_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52508e5b-0e40-49f1-8449-3708ca2bd94b","keywords":null,"link":"/elet/20201101_koronavirus_delhusa_gjon_intenziv_osztaly_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. november. 01. 09:27","title":"Intenzív osztályra került a koronavírussal Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","shortLead":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","id":"20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4379af9-2b6b-4c97-9109-f3a47cf09e59","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","timestamp":"2020. november. 01. 15:31","title":"Nem fogja kitalálni, ki nyerte Paks II. biztosítási alkuszi tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője aznap, amikor minden korábbinál több fertőzöttet találtak.","shortLead":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus...","id":"20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931cfd47-2524-4557-8377-df185d7050f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","timestamp":"2020. október. 31. 12:53","title":"Operatív törzs: A kormány az egyéni védekezésre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","shortLead":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","id":"20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b680a74-62b3-447b-b69c-e8781ac91386","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","timestamp":"2020. október. 31. 16:18","title":"Megmutatjuk, hogyan készülnek az M3-as metró újabb szakaszának felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","shortLead":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","id":"20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb269aa-72b8-43b9-80f3-6ef1fa902f30","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","timestamp":"2020. október. 31. 21:30","title":"Lassan megtelik a győri kórház egy orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]