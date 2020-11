Korábban már beszámoltunk róla, hogy néhány diák az iskolák bezárásáért indított petíciót. Most egy ezzel ellentétes vélemény látott napvilágot, amelyet egy határokon átívelő egyesület képviselői fogalmaztak meg.

Az iskolabezárások káros következményeire, azon belül is elsősorban a hátrányok növekedésének veszélyére és a gyerekek lelki egészségének romlására hívja fel a figyelmet az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME). Az országos szülői egyesület a napokban indult aláírásgyűjtésekre reagálva, a tavaszi iskolabezárások hatásait vizsgáló nemzetközi tanulmányok eredményeire alapozva, arra hívja fel a kormányzat és a szakemberek figyelmét, hogy az iskolák újbóli bezárásának káros hatásai jelentősen nagyobbak annak esetleges hasznánál.

Míg elismerik a tavaszi iskolabezárás létjogosultságát elsősorban a vírus ismeretlensége miatt, az esetleges újabb bezárást nem tartják indokoltnak, sőt károsnak ítélik. Idéznek az UNESCO és a német nyelvű országokat vizsgáló School-Barometer valamint a Parents International kutatási eredményeiből. Ezek azt mutatják, hogy „az iskolák bezárása nem egyszerűen azzal növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy a hátrányos helyzetű tanulók kevésbé fejlődnek, mint szerencsésebb társaik, hanem ezek a gyerekek az iskolába visszatérve hátrébb vannak, mint ahol az iskolák bezárásakor tartottak”. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar oktatási rendszer sajátosságai és a digitális oktatás megvalósítási módja miatt „az amúgy is kiemelkedően nagy egyenlőtlenségek nálunk nagyobb mértékben nőttek, mint máshol”. Úgy vélik, „ezen a helyzeten egy újabb bezárás tovább rontana, így a most iskolabezárást követelők egyben a hátrányok további növelésére voksolnak”.

Az ESZME felhívja a figyelmet arra is, hogy az iskolák bezárása a diákok tanulása mellett lelki egészségükre is hatással van. Rámutatnak arra, hogy „rengeteg gyereknél tapasztalható depresszió vagy agresszió”, továbbá „az öngyilkosság gondolatával foglalkozó gyerekek aránya három-négyszeresére nőtt”. Az egyesület szerint egy esetleges újabb iskolabezárás ezen a területen is további károkat okozna azzal, hogy szűkítené a gyerekek társas érintkezését.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy „az iskola nem gyerekmegőrző, hanem a tanulást, a szocializációt segítő intézmény” válaszként arra, hogy sokan amellett érvelnek, hogy csak az alsó tagozatok maradjanak nyitva, mert a nagyobbak már önállóan is képesek otthon boldogulni.