Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","shortLead":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","id":"20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e6f42d-47cc-4c37-ab9c-eb8b58fc31b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","timestamp":"2020. október. 30. 14:43","title":"DK: Orbán szegényügyi tanácsadója 36 ezer forintos bort vett közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok állami ellátásban dolgozó, tapasztalt orvos fordíthat hátat a közkórházaknak. A kérdés leginkább az, hogy a magánellátás kész-e helyettesíteni az államit.","shortLead":"Áremelkedést hozhat a magánegészségügyben az egészségügyi dolgozók másodállásának eddiginél szigorúbb szabályozása. Sok...","id":"20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d400ef54-020f-4e3e-98df-5c3d85a0d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac5b09-f032-433a-acb9-50e29beee8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_A_maganegeszsegugyben_is_a_betegek_fizetik_majd_a_magasabb_orvosbereket","timestamp":"2020. október. 30. 11:00","title":"Dráguláshoz, orvoshiányhoz és hosszú várólistához vezethet az egészségügyi reform","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","shortLead":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","id":"20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329e5d1-6258-4b5f-9dde-917fa6449aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Így gyorsul a 740 lóerős Audi Q8 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat a fenntarthatóbb opció választására. ","shortLead":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat...","id":"20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de905d9-6294-4aed-a1b2-617ee1328813","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","timestamp":"2020. október. 28. 16:20","title":"Külön platformot indít az Amazon a fenntartható termékeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668e5c5-18f9-4e63-a833-5a5149425351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 82 ezer üvegcsét osztanak szét a tanárok között.","shortLead":"Közel 82 ezer üvegcsét osztanak szét a tanárok között.","id":"20201030_beres_csepp_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d668e5c5-18f9-4e63-a833-5a5149425351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3c70d-ea15-4b35-ae1f-322e84f52cab","keywords":null,"link":"/elet/20201030_beres_csepp_koronavirus","timestamp":"2020. október. 30. 05:17","title":"Béres Cseppet adnak a pedagógusoknak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint a kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a koronavírusos betegeket ellátó osztályon már eddig is dolgoztak máshonnan odairányított orvosok.","shortLead":"A 444.hu szerint a kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a koronavírusos betegeket ellátó osztályon már...","id":"20201029_444_szerint_keves_az_orvos_haziorvosokat_mozgositanak_nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50a3f0-4e41-4c3a-a371-739f788f783a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_444_szerint_keves_az_orvos_haziorvosokat_mozgositanak_nyiregyhazan","timestamp":"2020. október. 29. 18:21","title":"444.hu: Háziorvosokat mozgósítanak, annyira kevés az orvos a nyíregyházi Jósa András Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]