[{"available":true,"c_guid":"269d6c54-98e8-4f00-8621-0d59b8b26add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államok elnöki autója mindig is fontos szimbólum volt. Lassan 90 éves karrierje alatt a reprezentációs célokat szolgáló jármű valóságos high-tech bunkerré vált. ","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöki autója mindig is fontos szimbólum volt. Lassan 90 éves karrierje alatt a reprezentációs...","id":"20201031_Harom_amerikai_elnok_elleni_merenyletet_is_megelt_a_Lincoln_Continental","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269d6c54-98e8-4f00-8621-0d59b8b26add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb47743-f944-4d38-988e-9692c0cc7cd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_Harom_amerikai_elnok_elleni_merenyletet_is_megelt_a_Lincoln_Continental","timestamp":"2020. november. 02. 05:36","title":"Három amerikai elnök elleni merényletet is megélt a Lincoln Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek lapunk eredt a nyomába. Szlovákia tesztözön. Önnek mondtak már fel SMS-ben? Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek...","id":"20201102_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b968f34-a5cc-438d-b382-52622b1ae5db","keywords":null,"link":"/360/20201102_Radar360","timestamp":"2020. november. 02. 08:00","title":"Radar360: Megjárhatja, ha nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás után.","shortLead":"A miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában biztosította Ausztriát a támogatásáról a bécsi terrortámadás...","id":"20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbdd9d6-baf3-4e3f-a111-17cc1ec84dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3a260-3e5b-4308-bf22-37adb5c3fae5","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Orban_Becs_terrortamadas_uzenet","timestamp":"2020. november. 03. 09:37","title":"Orbán üzenete a bécsi támadás után: Mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeli elkövetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","shortLead":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","id":"20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4822ad05-1fae-4834-82be-54f76326f282","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 03. 08:18","title":"Kórházba került Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója a Facebookon.","shortLead":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója...","id":"20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44fcd16-98bb-45db-a31c-9917623f54eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","timestamp":"2020. november. 03. 05:47","title":"Bezárt egy iskola Ercsiben, mert több pedagógus is beteg lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","shortLead":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","id":"20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662294-af46-4d5d-b65a-81ae183925eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","timestamp":"2020. november. 02. 09:10","title":"Záróvonal, piros, gyalogátkelő – párban száguldott át Érden két szabálytalan luxusautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","shortLead":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","id":"20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29818ed4-23b3-4a50-896a-2c72693a4d58","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","timestamp":"2020. november. 02. 10:35","title":"Közel 50 millió forintra büntette az MNB a Raiffeisent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]