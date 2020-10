Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","shortLead":"Mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta árajánlatát a szerdai határidőig.","id":"20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472513c7-5f2a-4346-8300-b7fe2681fad4","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_lanchid_felujitas_ajanlattetel_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2020. október. 29. 10:19","title":"Ismét közelebb kerültünk egy lépéssel ahhoz, hogy felújítsák a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","shortLead":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","id":"20201029_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074a1ab-4e12-4bfe-a43f-84936313092f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 29. 07:14","title":"Apró erősödéssel nyitott a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta napjaink egyik legnépszerűbb történésze a Die Welt-nek.","shortLead":"A Covid–19 egészségügyi hatása smafu ahhoz képest, amekkora károkat okozhat a gazdaságban és a politikában – mondta...","id":"20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94178702-daf7-4d69-a234-76c9d037cca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239aad48-fbd9-420e-9fbe-54bd4e505390","keywords":null,"link":"/360/20201029_Harari_A_Nagy_Testver_most_kezd_el_mindenkit_figyelni","timestamp":"2020. október. 29. 07:32","title":"Harari: A Nagy Testvér most kezd el mindenkit figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban fizetik ki, a gyenge forint is segít az FTC-nek.","shortLead":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban...","id":"20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a872-20fe-40c1-95de-0226486b5a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"332 millió forintot nyert a Ferencváros a BL-döntetlenjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek az egyhetes betét kamatáról, de a forint ennek ellenére is alig jutott a 369-es szint alá.","shortLead":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek...","id":"20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04632c-107e-406d-bb88-41ef3b2b6190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","timestamp":"2020. október. 29. 12:58","title":"Egy hajszál választja el a forintot a történelmi mélyponttól, és eddig az MNB sem tudott segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet tárgyalni, de még erről is \"soha nem tapasztalt nehézségű\" egyeztetéseket várnak a tárgyalófelek.","shortLead":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet...","id":"20201029_minimalber_targyalas_berek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b545b-498a-4f4d-b4a9-c39155de2c89","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_minimalber_targyalas_berek","timestamp":"2020. október. 29. 10:40","title":"Minden korábbinál nehezebb tárgyalások jöhetnek a 2021-es minimálbérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb297ff7-c00a-4fed-99ca-ab6740d4d110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden lehet kapni. A buci tintahal tintájával van feketére színezve.","shortLead":"Szegeden lehet kapni. A buci tintahal tintájával van feketére színezve.","id":"20201030_hamburger_szeged_famous","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb297ff7-c00a-4fed-99ca-ab6740d4d110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f834e03-b031-40c0-b389-45a396ef0e18","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_hamburger_szeged_famous","timestamp":"2020. október. 30. 06:09","title":"37 990 forintba kerül az ország legdrágább hamburgere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]