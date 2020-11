Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon. Friderikusz Sándor M. Kiss Csabának beszél arról, hogy itt akart-e tartani 62 évesen, mit gondol a NER-médiába beálló kollégákról, akik közben \"kibeszélik és szidják a gazdáikat\", tervez-e még tényfeltáró riportokat és milyen új nyilvános megjelenésre készül jövő februárban.","shortLead":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon...","id":"20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0f09a-ddf6-4682-8e28-4f598fdcd32e","keywords":null,"link":"/360/20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","timestamp":"2020. november. 02. 11:10","title":"„Ugyan mit nem tud még ennek a rendszernek a lényegéről egy értelmes ember?“ – exkluzív interjú Friderikusz Sándorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","shortLead":"Egy újabb kampányrendezvényén Európát szidta Donald Trump a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások miatt.","id":"20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2beb9-9c4a-474e-867d-2cb8b18c7efe","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_donald_trump_europa_hatarok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 02. 07:20","title":"Donald Trump: Mi az ördögöt csinálnak Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság az ő javukra döntsön egy Apple elleni perben.","shortLead":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság...","id":"20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eac7f9-5e71-4295-8007-177ea257c68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","timestamp":"2020. november. 02. 09:33","title":"Másodjára is őrült összeget perelhet ki az Apple-től egy néhány fős vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","shortLead":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","id":"20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e670642-4736-443b-8d97-d6c36377c931","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 18:01","title":"90 helyett 236-tal száguldó autóst fogott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust, ami akkor is kiszűri a koronavírus-fertőzöttet, ha annak a köhögésen kívül semmilyen más tünete nincs.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust...","id":"20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5600c-5760-45ee-be72-4d3c08f7d964","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"Egyetlen köhögésből kimutathatja a koronavírust a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","id":"20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ce2d9-5f2b-41b5-9977-af8f0068cef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","timestamp":"2020. november. 03. 21:55","title":"Kunetz Zsombor: Alibi és látszatintézkedés, amikkel előállt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]