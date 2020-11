Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","shortLead":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","id":"20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d288c1f-d555-4447-a99f-5c3eef9e9497","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","timestamp":"2020. november. 03. 09:56","title":"Egy órán belül kétszer bukott le ittas vezetéssel egy tiszapüspöki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik, fényárban úsznak.","shortLead":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik...","id":"20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c24c70-0c8c-4296-860a-e55db9c1fc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","timestamp":"2020. november. 03. 14:29","title":"Magyarországon a legnagyobb a lakhatási sötétség a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","shortLead":"A demokrata alelnökjelölt élete és munkássága megihlette a zenész Jon Batiste-ot.","id":"20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94f2a12-0952-4625-8d26-54eab6085648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85269257-ab06-40d2-8592-b1caa7003110","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Kamala_Harris_kapott_egy_dalt","timestamp":"2020. november. 03. 19:21","title":"Kamala Harris kapott egy dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg kell emelnie a megrendeléseket beszállítói felé.","shortLead":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg...","id":"20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24baca2-0c6a-4a70-b806-e951c7568fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","timestamp":"2020. november. 02. 18:03","title":"Állítólag olyan jól fogynak az új iPhone-ok, hogy az Apple máris leadott egy újabb rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","shortLead":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","id":"20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49663d62-26d7-4a42-9ffb-d21029900885","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","timestamp":"2020. november. 02. 09:43","title":"Élve mentettek ki a romok alól egy hároméves kislányt, 65 órával a törökországi földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]