[{"available":true,"c_guid":"4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","shortLead":"Ki mondta, hogy a szavazás nem lehet egy nagy buli?","id":"20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c5582fa-9aaa-4dfe-a57f-b734778f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f1ef-b14a-48ac-accd-f56514e69a8b","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Zenere_mentek_szavazni_Philadelphiaban","timestamp":"2020. november. 03. 22:28","title":"Zenére mentek szavazni Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az argentin legendát koponyaűri vérzés miatt kellett megoperálni","shortLead":"Az argentin legendát koponyaűri vérzés miatt kellett megoperálni","id":"20201104_Sikerult_Diego_Maradona_mutetje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e943a2-fa68-4e56-a6cf-868609eaf626","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Sikerult_Diego_Maradona_mutetje","timestamp":"2020. november. 04. 04:47","title":"Sikeres volt Diego Maradona műtétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott a kivételezett cégekkel folytatott sok-sok tízmilliárdos járványügyi bizniszben. Eddig ismeretlen dokumentumokat mutatunk be.","shortLead":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott...","id":"202045_ami_acsovon_kifer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9803bc-33cb-47cc-ad84-7c55ec0669ed","keywords":null,"link":"/360/202045_ami_acsovon_kifer","timestamp":"2020. november. 05. 07:00","title":"Nyakló nélkül vette a kormány az ismeretlen típusú tízmilliós lélegeztetőgépeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg. Idén is a Trafóból jelentkezik a nyitóest november 10-én este 7 órakor. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg...","id":"20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bb848-131d-4009-8e53-ef844afb2acf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","timestamp":"2020. november. 05. 11:17","title":"Az SZFE hallgatói nyitják meg a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i eseményére szóló meghívóban.","shortLead":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i...","id":"20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a96806-9587-4ce9-a31c-54f7c01a39f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","timestamp":"2020. november. 05. 10:03","title":"Eldugott egy meglepetést az Apple a meghívójában, szinte biztosan új laptopok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus az oktatási intézményekben.","shortLead":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus...","id":"20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d7f6d-9e35-4848-9689-709d3d8b832a","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","timestamp":"2020. november. 03. 19:46","title":"PDSZ: Pillanatokra vagyunk az oktatás összeomlásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]