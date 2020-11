Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta a betegség miatt majdnem 11 ezren vesztették életüket az országban.","id":"20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b12f1dd-8b15-4ebe-8256-7352c3e3f035","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_koronavirus_nemetorszag_rekord","timestamp":"2020. november. 05. 14:09","title":"Németországban rekordot döntött a járvány: csaknem 20 ezer fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült munkásságával, a szakmai tudás fölényes birtoklásával és a valóban hosszú éveken átívelő riportjaival magasodott ki az idei mezőnyből\", a pénzjutalommal és a Capa Központ F8 Galériájában kiállítási lehetőséggel járó elismerést pedig az erdélyi katolikus plébánosról szóló riportjáért kapta. A pap Európa- és világbajnok kutyaszánhatjó, 12-13 huskyról gondoskodik. Az ő eltökéltségét, különös hobbiját mutatja be Végh László riportja.","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült...","id":"20201104_Hemzo_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b2ea2-54d5-452b-8cdc-146256b4a601","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201104_Hemzo_dij","timestamp":"2020. november. 04. 18:02","title":"A kutyaszánhajtó plébánosról szóló fotóriportért jár idén a Hemző-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli...","id":"20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70231624-8da0-460f-a8f1-18c5901b4186","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 07:00","title":"Radar360: Óriási Biden–Trump párharc, itthon szigorított a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e16bc-5fcd-4cec-8a83-02688ad41ff4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Előzetes egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal hozott a színházakra nézve drasztikus döntést a kormány. A legtöbb helyen még gondolkodnak, mit tegyenek a már telt házas előadásokkal, de aligha tudják megoldani a helyzetet úgy, hogy minden néző elégedett legyen.","shortLead":"Előzetes egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal hozott a színházakra nézve drasztikus döntést a kormány. A legtöbb...","id":"20201104_szinhaz_nezoter_koronavirus_korlatozas_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e5e16bc-5fcd-4cec-8a83-02688ad41ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af79a877-af96-4284-baa2-543f2dd1db69","keywords":null,"link":"/elet/20201104_szinhaz_nezoter_koronavirus_korlatozas_rendelet","timestamp":"2020. november. 04. 12:47","title":"Már ma kiszorulhat a színházból, hiába vette meg a színházjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]