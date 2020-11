Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a biztonsági őr is az állán hordta, de a húspultos és zöldségespultnál dolgozó eladók sem jól viselték a maszkot a XX. kerületi élelmiszerboltban. Az alkalmazottak pénzbüntetést is kaptak.","shortLead":"Még a biztonsági őr is az állán hordta, de a húspultos és zöldségespultnál dolgozó eladók sem jól viselték a maszkot...","id":"20201103_koronavirus_maszkviseles_szabalytalansag_orfk_boltbezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ae3dce-4e03-4aa6-a849-fc9bc8a2d09b","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_maszkviseles_szabalytalansag_orfk_boltbezaras","timestamp":"2020. november. 03. 21:26","title":"Rosszul hordták a maszkot az eladók, bezáratta a pesterzsébeti CBA-t a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben nő az Internet Explorer piaci részesedése.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben...","id":"20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0514193-16e1-4fd7-8be2-1b6a5f69664d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","timestamp":"2020. november. 04. 17:03","title":"Amire senki sem számított: nő az Internet Explorer piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki lehessen menni meccsre.","shortLead":"Kubatov szerint nem csak az egészség múlik ezen, hanem az is, hogy Európában szinte egyedülálló módon továbbra is ki...","id":"20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2df7bc-edbe-4a4b-91bc-0f0574ad29d2","keywords":null,"link":"/sport/20201103_Kubatov_Gabor_kulon_kerte_a_Fradiultrakat_tartsak_be_meccsen_a_szabalyokat","timestamp":"2020. november. 03. 21:08","title":"Kubatov Gábor külön kérte a Fradi-ultrákat, tartsák be meccsen a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

\r

","id":"20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ce2d9-5f2b-41b5-9977-af8f0068cef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_kunetz_zsombor_jarvanyvedelmi_intezkedesek_orban_viktor_alibi","timestamp":"2020. november. 03. 21:55","title":"Kunetz Zsombor: Alibi és látszatintézkedés, amikkel előállt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","id":"20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eee570b-e768-49e0-8b8c-086551e017fb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 04. 12:22","title":"Szijjártó családjának negatív lett a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Noha a jogi csatákban eldőlt, hogy közpénz, amit a Matolcsy Györgyék által létrehozott alapítványok kaptak, egyre homályosabb a 270 milliárdos vagyon működése.","shortLead":"Noha a jogi csatákban eldőlt, hogy közpénz, amit a Matolcsy Györgyék által létrehozott alapítványok kaptak, egyre...","id":"202045_baratnok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef31ad6-1de2-4d3b-922d-daaa013313a0","keywords":null,"link":"/360/202045_baratnok_kozt","timestamp":"2020. november. 05. 13:00","title":"Furcsa halmazállapotú kvázi közpénzzé vált az MNB-alapítványok vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]