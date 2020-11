Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","id":"20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f796fc5-c0f9-4536-89e5-db388bca3c00","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","timestamp":"2020. november. 05. 16:58","title":"Az UEFA finomítana a kezezés szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti a felhasználóit: még bőven számolják a szavazatokat.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti...","id":"20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da786080-5cd0-411e-bd09-75244dc0fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 04. 17:35","title":"Sorra villantja fel a Facebook a figyelmeztetést az amerikaiaknak: még nem dőlt el az elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal. ","shortLead":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti...","id":"20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82472e85-a7e0-4eed-b896-aa0a74547411","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","timestamp":"2020. november. 05. 11:15","title":"\"Nem akartam elhinni, hogy ennyi\" – még a fideszesek is keményebb intézkedéseket vártak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","shortLead":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","id":"20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb05b6-d1bf-4844-942f-ec60ead56038","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","timestamp":"2020. november. 04. 21:41","title":"Olaszországban éjszakai kijárási tilalom lép életbe, négy tartományt teljesen lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Az általa ismertetett előrejelzés alapján három hét alatt megduplázódik az intenzív osztályon kezeltek száma, kórházban a jelenlegi 5 ezer helyett 30-32 ezer koronavírusos ember lehet december közepén.","shortLead":"A nem sürgős műtétek elhalasztásáról órákon belül dönthetnek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth...","id":"20201106_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15ec547-f208-4495-a6a3-44992a76076c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban","timestamp":"2020. november. 06. 07:37","title":"Orbán: November 21-én 2240 intenzív ágy kell, decemberben 4480, ez a teljesítőképesség határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem tartották be az eddigi szabályokat, ezért szerdán tárgyalnak róla.","shortLead":"Sokan nem tartották be az eddigi szabályokat, ezért szerdán tárgyalnak róla.","id":"20201104_franciaorszag_parizs_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4397e-a00b-43cc-9b7e-9f6845ca76fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_franciaorszag_parizs_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:45","title":"Tovább szigorodhat az amúgy is szigorú kijárási tilalom Párizs környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd36da7-77c6-4b98-aaee-77423e382454","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","timestamp":"2020. november. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ha a miniszterelnök úr odacsapna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]