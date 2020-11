Az operatív törzs üléséről érkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióba, ahol a szokásos reggeli interjúban azt mondta, elemzésük szerint november 21-én 2240 koronavírusos beteget kezelhetnek intenzív osztályon, december 10-én ez a szám 4480-ra emelkedhet, ami azt jelenti, hogy akkor 30-32 ezer koronavírusos beteg lehet kórházban.

Itt van körülbelül az egészségügy teljesítőképességének határa

– közölte. A miniszterelnök bejelentette, órákon belül döntés születhet a nem sürgős (elektív) beavatkozások elhalasztásáról.

Orbán beszélt arról is, a koronavírusról mindenkinek van már tapasztalata, elérte a családokat, munkatársakat, ne tévesszen meg senkit, hogy van, aki könnyebben túl van rajta. Orbán megemlékezett a csütörtökön koronavírus miatt elhunyt Szőcs Géza költőről, miniszterelnöki tanácsadóról, korábbi államtitkárról is, aki csütörtökön hunyt el.

Orbán beszélt arról is, már csak 700 magyar településen nincs jelen a járvány, 98 óvodát zártak be, 7 iskolában szünet van (a digitális oktatást sem tudták megszervezni), 23 iskolában távoktatás van, 78 iskolában pedig vegyes oktatás zajlik.

Megpróbáljuk nem bezárni az iskolákat, ameddig csak lehet.

7 hét van hátra a szünetig, addig kellene kibírni. Orbán szerint a középiskolások akkor sem maradnának otthon, ha átállnának digitális oktatásra, ezért a kérdés az, mi a nagyobb kockázat: ha kontroll alatt vannak bent az iskolában, vagy ha nem mennek be, aztán lesz, ami lesz.

Orbán beszélt arról is, hétfő óta javult a helyzet maszkviselésben és egyéb szabályok követésében, mert az "emberek megértették, hogy ha nem tartják be a helyek a szabályokat, akkor egyetlen választásunk van, hogy bezárjuk. (...) Mindent bezárunk, ahol nem tartják be a szabályokat."

Beszélt a rendkívüli jogrendről is, és megmagyarázta, hogy az újabb rendeleti kormányzásra felhatalmazó törvényjavaslatban miért van 90 napos határidő: "Ami most van, az választott demokratikus népképviselet, ami szent. De vannak esetek, amikor gyors döntésekre van szükség. A Parlament ülésezni fog közben, bár majd a nyugati, a libernyák világban mondják, hogy diktatúra van és bezárjuk a parlamentet. Nem azért kértük 90 napra, mert az ellenzék ezt kérte múltkor, hanem azért, mert akkor nem tudtuk, mikor lesz vége a járványnak. Most azonban látjuk" – mondta Orbán, hozzátéve, hogy egyre jobb híreik vannak a vakcinákról. Ez utóbbit Szijjártó Péter külügyminiszterrel összhangban állítja, aki hónap elején már jelezte: Magyarország Kínával, Oroszországgal és Izraellel is egyeztet a koronavírus elleni oltóanyag vásárlási lehetőségeiről. A koronavírussal fertőzött miniszter csütörtökön már azt állította, decemberben érkezik az orosz oltóanyag kis mennyiségben klinikai vizsgálatokra Magyarországra, január második-harmadik hetétől pedig többet is küldenek majd.

Beszéltek a bécsi terrortámadásról is (kilométerben is elmondta a műsorvezető és Orbán is, hogy az milyen távol volt Magyarországtól). Orbán szerint a támadás emlékeztetett minket, hogy a járványon kívül más veszély is leselkedik ránk a világban.

Én mindent megtettem annak érdekében, hogy elmondjam Európában, vegyék le a szemellenzőt. Az a gondolkodás, amivel sokan szemlélik a migrációt, öngyilkosság. Kérem, lássák be, hogy Európa jövőjének szempontjából a bevándorlás nem megoldás, hanem maga a probléma forrása.

Orbán szerint ellenünk azért indítottak kötelezettségszegési eljárást, amiből most baj lett Franciaországban és Ausztriában: amiért kívül tartottuk a kérelem elbírálásáig a kérvényezőket.

Beszélt az Európai Parlament jogállamisági feltételeiről is, amelyről csütörtökön született megállapodás. “A politikai és ideológiai vitáknak nincs szezonja. Most baj van. Ezért azt gondolom, minél gyorsabban el kell juttatni a szükséges forrásokat azokhoz az országokhoz, amelyek már térden állnak. Elsősorban a déli országokról beszélek, Magyarországot kevésbé érinti, az ország működéséhez szükséges források két évre rendelkezésre állnak” – mondta.

Orbán szerint “szokva vagyunk”: olyan nagyon nem hozza lázba, hogy "a Soros György tenyeréből etetett újságírók meg politikusok mit mondanak". Orbán szerint a jogállamisági vita egy politikai vita, ami mögött Európában mindig a migráció húzódik meg.

A riporter az amerikai elnökválasztásról is beszélt, kérdésében már arra utalva, hogy akár csalhattak is (ami Donald Trump nézőpontja): “Ha olyasmik történnének Magyarországon, mint amik most ott, leszakadna az ég. De ők választják meg az amerikai nép vezetőjét, ebbe mi nem tudunk beleszólni. Egy dolgot tudunk tenni, elmondjuk a véleményünket. Trump elnök Magyarország barátja. Mióta ő vezeti az Egyesült Államokat, a magyar–amerikai kapcsolatok a legjobb formájukat futják.”