[{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","shortLead":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","id":"20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df115b06-05f5-43b3-b32d-6fc59d04f07d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","timestamp":"2020. november. 05. 18:40","title":"Balog Zoltánt püspökké választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idős asszonyt öltek meg kilenc éve.","shortLead":"Egy idős asszonyt öltek meg kilenc éve.","id":"20201106_Elfogtak_egy_2011es_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9eba3-8ace-4903-8f09-a2d9db0e136c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elfogtak_egy_2011es_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. november. 06. 07:45","title":"Elfogták egy 2011-es gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","shortLead":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","id":"20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14831152-753f-47bb-bfc0-95b8e507f173","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 19:49","title":"Tilos lesz Norvégiában éjszaka alkoholt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor szerintük több vészforgatókönyv léphet életbe, de mindegyiknek számos áldozata lesz. ","shortLead":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor...","id":"20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3edbe5-c6bd-4e56-914c-e4550410b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Kórházi apokalipszist vetítenek előre az Orbán által bemondott számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak, hogy dőljetek hátra, az összefogás mindent megold – mondja Hadházy Ákos független képviselő.","shortLead":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak...","id":"202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186e5229-0966-4e9e-8654-f08b1eee7bcf","keywords":null,"link":"/360/202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","timestamp":"2020. november. 06. 07:00","title":"Hadházy Ákos: „Az én politikai sorsom lényegtelen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","shortLead":" A szervezők terve szerint az esemény addig ismétlődik meg, amíg a célkitűzések megvalósulnak.","id":"20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba38c91-c0c9-43c3-8b25-be708a81c251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff9854-e80a-4b2e-abbf-5c28a5485455","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Megint_lesz_tuntetes_a_Kossuth_teren_az_SZFE_miatt","timestamp":"2020. november. 07. 10:50","title":"Megint lesz tüntetés a Kossuth téren az SZFE miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","shortLead":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","id":"202045_fukusima_tisztul_mosohatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61a6ee-6c0c-40f6-a8cd-d3371e085c11","keywords":null,"link":"/360/202045_fukusima_tisztul_mosohatas","timestamp":"2020. november. 06. 12:00","title":"Jobbra fordult a helyzet Fukusimában, a vártnál gyorsabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]