[{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","shortLead":"Orbán nem akarja, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék a kifizetést.","id":"20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567bd8-77ea-4c69-97a2-f0a0681c5b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_belengette_az_unios_koltsegvetes_vetojat","timestamp":"2020. november. 08. 10:46","title":"Orbán az uniós költségvetés vétójával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","shortLead":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","id":"20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e6a5e-a2cf-45c3-b055-d5ac777ada68","keywords":null,"link":"/elet/20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","timestamp":"2020. november. 07. 12:35","title":"Tilos a kutyasétáltatás is éjfél és hajnali 5 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke lehet. A hivatalban lévő republikánus Donald Trumpnak a bírósági út maradt, ám az választási szabálytalanságokra utaló bizonyíték nélkül zsákutca lehet. A HVG szakírója, Nagy Gábor elemzése.\r

\r

","shortLead":"Túllépte a 270 elektoros határt magyar idő szerint szombat estére a demokrata Joe Biden, aki így az USA 46. elnöke...","id":"20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7eb674-facb-41ce-ab9e-e550d64a5a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebf446-6b83-4595-a461-5c4fe5a99891","keywords":null,"link":"/360/20201107_Tajkep_csata_utan_Biden_az_elektoroknal_Trump_onmaganal_nyert","timestamp":"2020. november. 07. 21:15","title":"Tájkép csata után: Biden az elektoroknál, Trump önmagánál nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e11abe-fa26-42c2-9316-26ae13bef549","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","timestamp":"2020. november. 07. 19:47","title":"Sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori szavazata.","shortLead":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori...","id":"20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3943a-8228-49f7-b40b-8ba96638cab0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 17:29","title":"Joe Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek az élhetőbb városokért.","shortLead":"Az okosvárosról a legtöbbeknek a technológia és az adat jut eszébe, a hollandoknak viszont egy fánk. Kreatív ötletek...","id":"20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0fec3aa-54db-4496-a8c2-a3be308c54fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fbef5c-8457-4580-b16a-9ae8cdef1a2e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201108_Mit_valtoztatna_meg_azon_a_varoson_ahol_el","timestamp":"2020. november. 08. 18:00","title":"Mit változtatna meg azon a városon, ahol él?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]