[{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen is nyitva tartson – magyarázta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen...","id":"20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578e6f1d-4099-409c-b681-29ac338b6c11","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","timestamp":"2020. november. 09. 06:51","title":"Egyre több szálloda és étterem áll le a turisták hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház utolsó hónapjait mutatja be, még 2013-ban, mielőtt Vidnyánszky Attila átvette volna az intézményt. Nemzeti Dokumentumfilm, első rész. ","shortLead":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bf67b-586f-47ad-a217-73d804dec7ec","keywords":null,"link":"/360/20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","timestamp":"2020. november. 07. 19:00","title":"Doku360 - Alföldi: \"Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leendő alelnök nemcsak szavakkal üzent.","shortLead":"A leendő alelnök nemcsak szavakkal üzent.","id":"20201109_Miert_pont_feher_ruhaban_allt_szinpadra_Kamala_Harris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b957825-0f33-4bc9-aa57-2824b53f8972","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Miert_pont_feher_ruhaban_allt_szinpadra_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 09. 12:03","title":"Miért pont fehér ruhában állt színpadra Kamala Harris?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","shortLead":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","id":"20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5195a81b-5b36-4732-8348-125422ed31bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","timestamp":"2020. november. 08. 17:46","title":"Egy átlag holland 11,5, egy vietnámi 60 millióért vesz lakást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","shortLead":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","id":"20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712d065e-b883-4f5e-9621-af2003d674d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","timestamp":"2020. november. 07. 14:55","title":"Parraghnak nem tetszik Karácsony újraindítási adója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","shortLead":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","id":"20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e9e21-43f9-43c1-8b97-ca5ca0c0eaef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","timestamp":"2020. november. 08. 09:40","title":"Orbán Viktor a járvány elleni védekezés gazdasági vonatkozásairól tárgyalt Parragh Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","shortLead":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","id":"20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6352dd-af35-4aeb-aa19-bd39144abfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"81 koronavírusos beteg meghalt, 4673 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]