[{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","shortLead":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","id":"20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7546a39-f957-44cc-a564-c9454cf48f56","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","timestamp":"2020. november. 09. 09:45","title":"Majka mintha átvette volna a stafétát Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","shortLead":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","id":"20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a11acf3-a3e8-424a-ad91-0723f98a8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 09. 13:54","title":"Négy pontban foglalta össze Joe Biden és a stábja, mivel kezdik el az első munkanapjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig nemcsak azt árulta el, hogy egy pusztító gombafajról készítene sorozatot, hanem azt is, hogy a Csernobil-filmterve mégsem veszett ügy. Megosztotta vízióját a zöld digitális autokráciákról, véleményét az SZFE-ről, és elmesélte, hogy miért nem vették fel annak idején az egyetemre.","shortLead":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig...","id":"20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c416fdd5-dce4-4fd7-b30e-732ac6b0f053","keywords":null,"link":"/360/20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","timestamp":"2020. november. 10. 11:00","title":"Fliegauf Bence: Orbán szerint Homo christianusokra, szerintem Homo ecologicusokra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek szerint az 6G az 5G-nél is százszor gyorsabb adattovábbításra lesz képes.","shortLead":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek...","id":"20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9726c-4461-45d4-891f-777a86668fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","timestamp":"2020. november. 10. 12:03","title":"Milyen 5G? Kína Föld körüli pályára állította a világ első 6G-s műholdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap reggel tárgyalt a kamara elnökével a Karmelita Kolostorban. ","id":"20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3fe73-5796-4675-8308-0aa51b3a48ca","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Parragh_Laszlo_elarulta_mirol_targyalt_Orbannal","timestamp":"2020. november. 08. 17:01","title":"Parragh László két javaslatot tett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","shortLead":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","id":"20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f948f1-412b-436b-9b37-98db280d9e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 16:56","title":"Kisebb purparlé után berekesztették a népjóléti bizottság ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]