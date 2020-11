Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus szerint Oroszországban és Kínában is kiváló tudósok dolgoznak, nem is ettől kell tartani. Hanem a politikai nyomástól, amely járatlan utakra sodorhatja a vakcinafejlesztési törekvéseket.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus szerint Oroszországban és Kínában is kiváló tudósok dolgoznak, nem is ettől kell tartani...","id":"20201110_virologus_kemenesi_gabor_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b497ce2-2a72-499a-990f-958db4eddd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_virologus_kemenesi_gabor_vakcinafejlesztes_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 10:59","title":"Magyar virológus: Az orosz vagy a kínai vakcina is lehet jó, nem ez a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el az akkor induló televízión keresztül tanítványként – a népet magát. Olyan szenvedéllyel tanított, hogy muszáj volt együtt lelkesedni vele. A tévénézők többségének fogalma sem volt róla, hogy egy aszkéta szerzetest lát. Sugárzott belőle az életöröm. Tán nem is volt nála életvidámabb, elevenebb pap az országban.","shortLead":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el...","id":"20201110_Oveges_Jozsef_18951979","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0130944-21c7-4754-9ef3-2462b8def7b2","keywords":null,"link":"/360/20201110_Oveges_Jozsef_18951979","timestamp":"2020. november. 10. 17:00","title":"Tejfeles pohárral és konzervvel varázsolt elektronokat - 125 éve született Öveges József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről van szó.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről...","id":"20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f947685-fc90-467b-954d-3bcdae3e3cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","timestamp":"2020. november. 10. 16:35","title":"Szíve szerint mindenki autóba ülne a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","shortLead":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","id":"20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ff08a-8202-4810-bcd8-5d19cb7b8482","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. november. 10. 09:49","title":"31 milliárd forintot osztanak szét 1300 magyar vállalkozás között Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 3 hengeres motorral szerelt alapváltozat az USA-ban mintegy 8 millió forintnak megfelelő áron debütál. ","shortLead":"A 3 hengeres motorral szerelt alapváltozat az USA-ban mintegy 8 millió forintnak megfelelő áron debütál. ","id":"20201109_megkezdodott_a_ford_bronco_sport_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc293bd-ed6e-4396-9241-8b36d46f10b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_megkezdodott_a_ford_bronco_sport_gyartasa","timestamp":"2020. november. 09. 16:59","title":"Megkezdődött a Ford Bronco Sport gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt gyűjteni az illetékes hatóságok.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681bfa8-d6a4-4493-8e95-a8f1aa1c8878","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 09. 14:44","title":"A magyar küldöttség miatt zárták be a kambodzsai főváros iskoláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","shortLead":"Mary Trump sötét közeljövőt vázol fel, és azt írja, hogy a nagybátyja bosszút fog állni.","id":"20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc0bed1-e2e9-4955-8f0e-f2d77603551e","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Donald_Trump_tornizuzni_fog_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. november. 09. 15:25","title":"Donald Trump törni-zúzni fog az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]