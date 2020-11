A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Kedden 24 órától hatályba lépett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet – kezdte operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóját Kiss Róbert rendőr alezredes. Beszélt a maszkviselési előírások változásáról, és emlékeztetett, hogy este 8 és reggel 5 óra között általános kijárási tilalom van érvényben. A friss szabályokról bővebben itt olvashat:

Az alezredes megemlítette azt a munkáltatói igazolást, amellyel a munkavállalók bizonyíthatják, hogy a kijárási korlátozás előírásaihoz a munkájuk miatt nem tudják tartani magukat. A nyomtatványt innen is letöltheti. Külön kitért Kiss a kutyasétáltatásra, ami este 8 óra és reggel 5 óra között is engedélyezett a lakó- illetve szálláshely 500 méteres körzetében. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a kutyafuttatók kérdéséről, szükség szerint azok bezárásáról is.

101 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel négyezer fertőzöttet találtak A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 90 ezret.

Müller Cecília országos tiszti főorvos ismét hangsúlyozta a maszkhasználat fontosságát. Elmondása szerint a járvány továbbra is intenzíven terjed, mindent meg kell tenni a járványgörbe ellaposítása érdekében, hiszen minden nap négy-ötezer fertőzöttet regisztrálnak Magyarországon. Lélegeztetőgépen jelenleg 473-an vannak.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy az elhunytak 7 százalékánál nem találtak semmilyen alapbetegséget.

Müller Cecília november 5-én még azt közölte, hogy az elhunytak 6 százalékánál nem találtak alapbetegséget.

A tiszti főorvos elmondta, hogy kedden az aktív fekvőbeteg ellátást végző intézmények is bekapcsolódtak a koronavírusos betegek ellátásába. Nőtt a kapacitás, az ágyak száma, így szerinte mindenki helyben kapja meg a szükséges ellátást. A kapacitásbővítés a biztosítéka annak, hogy mindenki ellátáshoz jusson és az egészségügyi rendszer működőképes maradjon – magyarázta mondta Müller.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai minisztérium miniszterhelyettese a sajtótájékoztatón az újabb gazdaságvédelmi támogatások ismertetése közben elmondta, hogy a vendéglátóhelyek a következő 30 napban házhoz szállításra, elvitelre adhatnak ételt és italt, kivételt képeznek az üzemi, kórházi, iskolai étkezdés és büfék.

Új támogatásokat is ismertetett, ezek szerint november hónapra vonatkozóan a vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozásokat és az ott dolgozókat adókedvezményekkel segítik. Ezek a cégek mentesülnek szociális, a szakképzési és a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetése alól. A kisvállalati adózók esetén nem számítanak bele az adóalapba a személyi jellegű kifizetések.

Bértámogatás a munkavállaló bérének 50 százaléka lehet, ahhoz, hogy ezt a vállalat megkapja, két feltételt kell teljesítenie: ne bocsássa el a munkavállalót, és fizetését is megkapja. Schanda arról is beszélt, hogy tavaszhoz hasonlóan a házhozszállítás adminisztratív terheit is csökkentik, és lehetővé teszik a taxisok bevonását az ételszállításba. A szálláshelyszolgáltatók ezen kívül jelentős összegű támogatást kapnak, az állam számukra december 11-ig megtéríti a foglalások 80 százalékát.

Kiss Róbert rendőr alezredes újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy eddig a rendőrség 849 emberrel szemben intézkedett, mert tömegközlekedési eszközön nem viselt maszkot. 2629 ember kereskedelmi, 106 pedig vendéglátóhelyen nem tette meg ezt, velük szemben ezért intézkedtek. Felléptek 42 olyan emberrel szemben is, akik nem tartatták be a maszkviselési szabályokat az általuk üzemeltetett helyeken.

A rendőrség kedden 16 345 alkalommal ellenőrizték a hatósági házi karanténban lévőket. Az elmúlt 24 órában 5190 házi karantént rendeltek el, így az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma szerdán 36 492.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy Covid-gyanús betegnek nem adható be az influenza elleni oltás, és kontaktszemélyeknek sem javasolják ezt, de az oltás beadásáról minden esetben az orvos dönt. Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók három százaléka fertőződött meg eddig koronavírussal.

Kiss Róbert alezredes egy újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, hogy az elviteles étel kiadása és szállítása érdekében lehet tartózkodni a vendéglátóegységekben, de a maszkot viselni kell.