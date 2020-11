Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e776d0b1-4164-4724-9548-ed816511e22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint háromszázezer forintnyi bírságot szedett össze egy nap alatt. ","shortLead":"Több mint háromszázezer forintnyi bírságot szedett össze egy nap alatt. ","id":"20201109_Szabalytalan_elozesert_megallitottak_egy_autost_aki_ra_egy_orara_150nel_hajtott_lakott_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e776d0b1-4164-4724-9548-ed816511e22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c754d36-0b2b-4409-acb1-434e0ee07063","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Szabalytalan_elozesert_megallitottak_egy_autost_aki_ra_egy_orara_150nel_hajtott_lakott_teruleten","timestamp":"2020. november. 10. 07:48","title":"Szabálytalan előzésért megállítottak egy autóst, aki rá egy órára 150-nel hajtott lakott területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész összefoglalta az elnökválasztás tanulságát.","shortLead":"A színész összefoglalta az elnökválasztás tanulságát.","id":"20201109_mark_hamill_star_wars_csillagok_haboruja_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9787f3-170a-4ec3-be57-bee8d0780227","keywords":null,"link":"/elet/20201109_mark_hamill_star_wars_csillagok_haboruja_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 09. 16:06","title":"Mark Hamill a Csillagok háborújához hasonlítja Trump bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3684ed-edc5-40e9-a0ff-b0c3c3696184","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201111_Marabu_Feknyuz_Kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3684ed-edc5-40e9-a0ff-b0c3c3696184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dc7e0-55ea-4631-8670-ca1eccce6248","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Marabu_Feknyuz_Kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 06:30","title":"Marabu Féknyúz: Kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","shortLead":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","id":"20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa30ab-a3f9-474d-9a13-ebaf56be330d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","timestamp":"2020. november. 09. 16:19","title":"Kutatók szerint jobb lenne légylárvát enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint a fejlett robotok készítése nagy odafigyelést igényel, különben baj lesz.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint...","id":"20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce13fa-669b-4420-9389-faf55c4703ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 09. 18:34","title":"Ferenc pápa imádkozik, hogy a mesterséges intelligencia ne forduljon az emberek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368636f-845e-48aa-98a1-d9bc7f20d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Kisebb elváltozásokat találtak Majka tüdején, a rapper egy ideig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]