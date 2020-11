Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","shortLead":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","id":"20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050ecc9-04db-4f6d-97d4-b87ea33baf6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","timestamp":"2020. november. 11. 12:15","title":"Annyian haltak meg Nagyszebenben a koronavírus miatt, hogy már nincs több hely halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","shortLead":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","id":"20201110_norwegian_air_shuttle_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37226b3c-ec62-4029-8f96-3fc2fdeb3fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_norwegian_air_shuttle_csod","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Jövő év elején leállhat a a Norwegian légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. Az Aegon mostanra azonban többet is orvosolt ezek közül.","shortLead":"A jegybank ellenőrzése során több hiányosságot is talált a biztosító működésében. Az Aegon mostanra azonban többet is...","id":"20201112_aegon_biztosito_mnb_jegybank_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a04447-d01a-4fc3-80d0-4ffcd1832d22","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_aegon_biztosito_mnb_jegybank_birsag","timestamp":"2020. november. 12. 11:08","title":"60 millióra büntette az MNB az Aegont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","shortLead":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","id":"20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abac70-07b0-4adc-9328-57b4ac6d8599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","timestamp":"2020. november. 11. 15:11","title":"Itt a törvényjavaslat, amellyel jelentősen megemelik a csecsemőgondozási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","shortLead":"Néhány elektromos berendezés máris cserére szorul.","id":"20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d930206-8eff-4388-b058-2eb885386d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_belarusz_atomeromu_osztrovec_muszaki_hiba","timestamp":"2020. november. 10. 20:17","title":"Egy nap után meghibásodott a frissen átadott belarusz atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]