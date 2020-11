Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt elhagyták a barikádokat az SZFE épültetét 70 napig megszállva tartó diákok. Azt ígérik a veszély elmúltával folytatják a tiltakozást. ","shortLead":"A járvány miatt elhagyták a barikádokat az SZFE épültetét 70 napig megszállva tartó diákok. Azt ígérik a veszély...","id":"20201111_Vege_a_dalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8fcb1c-eb4b-4bef-9c36-97969847664c","keywords":null,"link":"/360/20201111_Vege_a_dalnak","timestamp":"2020. november. 11. 17:00","title":"Ilyen sokáig még senki nem tiltakozott a NER ellen, a végére a diákok is elfáradtak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 milliót vásárol az EU az egyik legígéretesebb oltóanyagból. A készítményt a Pfizer és a BioNTech gyártja, állítólag 90 százalékos védettséget ad.","shortLead":"300 milliót vásárol az EU az egyik legígéretesebb oltóanyagból. A készítményt a Pfizer és a BioNTech gyártja, állítólag...","id":"20201111_europai_bizottsag_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8989a7b5-9056-42f4-ab20-432c31208d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_europai_bizottsag_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 17:03","title":"Engedélyt adott az EB a Pfizer 90%-os koronavírus-vakcinájának beszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások a nagy forgalom miatt.","shortLead":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások...","id":"20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8736912f-dca7-4a9e-8be9-0c389a0e7e5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","timestamp":"2020. november. 11. 10:35","title":"Reagált az IKEA az új járványügyi szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el az akkor induló televízión keresztül tanítványként – a népet magát. Olyan szenvedéllyel tanított, hogy muszáj volt együtt lelkesedni vele. A tévénézők többségének fogalma sem volt róla, hogy egy aszkéta szerzetest lát. Sugárzott belőle az életöröm. Tán nem is volt nála életvidámabb, elevenebb pap az országban.","shortLead":"A XX. század alighanem legnagyobb hatású, páratlanul szuggesztív, karizmatikus tanára nyugdíjas korában érte el...","id":"20201110_Oveges_Jozsef_18951979","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66bc25ff-3308-4fb1-bebf-8dfe512b78fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0130944-21c7-4754-9ef3-2462b8def7b2","keywords":null,"link":"/360/20201110_Oveges_Jozsef_18951979","timestamp":"2020. november. 10. 17:00","title":"Tejfeles pohárral és konzervvel varázsolt elektronokat - 125 éve született Öveges József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","shortLead":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5ea2a-e90b-46c2-8353-4fad93560e89","keywords":null,"link":"/elet/20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","timestamp":"2020. november. 11. 18:26","title":"Nem láthatja beteg feleségét a járvány miatt, naponta ad szerenádot ad neki a kórház ablaka alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","shortLead":"A filmrendező a betegágyról jelentkezett be Facebookon.","id":"20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc90d7-52b1-4f7e-b9ec-4aeb42821cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80abf974-5afb-4730-80ed-3ddabef10adf","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Korhazba_kerult_a_koronavirusos_Fabricius_Gabor_is","timestamp":"2020. november. 10. 12:27","title":"Fabricius Gábor a kórházból posztolt, majd letiltotta a bejegyzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]