Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10847d9-38ec-4599-9093-350e5358414b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mi a közös a Fortnite-ban és az új BMW-kben? Mihez van szüksége 230 PB-os tárhelyre a német gyártónak? Miért készül 720 lóerős elektromos 5-ös BMW? Jövünk az összes válasszal.","shortLead":"Mi a közös a Fortnite-ban és az új BMW-kben? Mihez van szüksége 230 PB-os tárhelyre a német gyártónak? Miért készül 720...","id":"20201112_hightech_tuzijatekkal_vag_neki_a_jovonek_a_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10847d9-38ec-4599-9093-350e5358414b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f94d0c-fe94-4fa0-9977-514324ec421e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_hightech_tuzijatekkal_vag_neki_a_jovonek_a_bmw","timestamp":"2020. november. 12. 06:41","title":"High-tech tűzijátékkal vág neki a jövőnek a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja nem a harsány, mulatós cigányzene, hanem a mélyebb lelki mélységeket feltáró, szomorkásabb, hallgatónak nevezett cigány népzene.","shortLead":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja...","id":"202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e7bd00-348f-4344-8d8b-c1e23193a5fc","keywords":null,"link":"/360/202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Külföldön a világzene csillaga, itthon a hétköznapi rasszizmust kell elviselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 milliót vásárol az EU az egyik legígéretesebb oltóanyagból. A készítményt a Pfizer és a BioNTech gyártja, állítólag 90 százalékos védettséget ad.","shortLead":"300 milliót vásárol az EU az egyik legígéretesebb oltóanyagból. A készítményt a Pfizer és a BioNTech gyártja, állítólag...","id":"20201111_europai_bizottsag_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8989a7b5-9056-42f4-ab20-432c31208d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_europai_bizottsag_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 17:03","title":"Engedélyt adott az EB a Pfizer 90%-os koronavírus-vakcinájának beszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja.","shortLead":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor...","id":"20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7530a4-cd3f-48a5-8e2e-06af646e6240","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön, mennyire képes hatékonyan megvédeni az orrspray az embert a koronavírus-fertőzéstől. Eddig ígéretes.","shortLead":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön...","id":"20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e02582e-c3c3-4306-97ba-985f3e30bdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","timestamp":"2020. november. 10. 10:03","title":"24 órán át kivédheti a koronavírus-fertőzést egy amerikai orrspray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956131b7-cdfa-478e-8de9-104ee4274120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dilettáns ötletszerűségnek nevezte Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, hogy Parragh László felfüggesztené az iparűzési adót, a főpolgármester szerint pedig ez a közösségi közlekedés leállását jelentené. Jávor Benedek pedig azt mondta el a közös online sajtótájékoztatójukon: az EP bizottságain már átment egy csomag, amellyel az eddig tervezettnél sokkal több beleszólást kapnának az önkormányzatok abba, hogyan és mire költsék el a válságkezelő helyreállítási csomagot.","shortLead":"Dilettáns ötletszerűségnek nevezte Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, hogy Parragh László...","id":"20201110_Karacsony_budapest_kozlekedes_iparuzesi_ado_gemesi_javor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956131b7-cdfa-478e-8de9-104ee4274120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162ce731-da0a-4194-bb8b-3a8a2a8c5797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Karacsony_budapest_kozlekedes_iparuzesi_ado_gemesi_javor","timestamp":"2020. november. 10. 14:37","title":"Karácsony: Másnap leállna a budapesti közösségi közlekedés, ha valóra válna Parragh ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]