Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók számára a saját fejlesztésű operációs rendszert, a HarmonyOS-t. Az Androidot cserélnék le ezzel, immár teljesen.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók...","id":"20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0c00c-0f5f-4980-bc86-4145764cc53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 10. 15:14","title":"Nem vár tovább a Huawei: heteken belül jön az Android leváltására fejlesztett HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról tudni.","shortLead":"A magas hatékonyságú oltóanyagot a kormányokkal egyeztetve szállítják ki, nálunk egyelőre csak az orosz vakcinákról...","id":"20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c64b94-94c9-4881-89a1-ceeab3c39914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfab723-88e9-4163-a7d1-a637d2dd26de","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_pfizer_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 08:21","title":"Hallgat róla a kormány, veszünk-e vakcinát a Pfizertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","id":"20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d220d-2d7f-4461-9270-7fd737b7d3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","timestamp":"2020. november. 10. 17:03","title":"Lassan összeáll a kép: ilyen lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","shortLead":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","id":"20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf0ba47-b2f9-437e-83d8-2c9cbfb1c510","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","timestamp":"2020. november. 10. 11:32","title":"Végre feltárhatják a Mátyás-kori zsinagógát a budai várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester adott tájékoztatást.","shortLead":"Budapesten kerületenként kell meghatározni a maszkviselés szabályait. A változásokról egyelőre csak néhány polgármester...","id":"20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d01efc-4e33-4e7d-ac5e-c09b5d22ee55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75da46a-6a1e-4c90-98e3-7aae8eb39f62","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_polgarmester_maszk_jarvany_szabalyok","timestamp":"2020. november. 11. 11:57","title":"Néhány polgármester már bejelentette, hol kötelező maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene, hiszen aki leállt, nem fizetne amúgy sem – írta Palotás János.","shortLead":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene...","id":"20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dcd3cd-2674-42bd-ae83-58ff87d0cdbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","timestamp":"2020. november. 11. 14:50","title":"Palotás János: Elképesztő dilettantizmust jeleznek Parragh László javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","shortLead":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","id":"202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb639743-38ea-47d0-84fb-3d5e1ba8944f","keywords":null,"link":"/360/202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","timestamp":"2020. november. 10. 14:00","title":"Idehaza is igény támadt luxuskivitelű faházakra az erdők sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","shortLead":"Ezzel együtt pedig az önkormányzatok finanszírozásán is változtatni kell.","id":"20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d720aa-87b7-4adb-810e-28633c0c16ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Kecskemeti_polgarmester_Nem_felfuggeszteni_atalakitani_kellene_a_helyi_iparuzesi_adot","timestamp":"2020. november. 10. 16:42","title":"Kecskeméti polgármester: Nem felfüggeszteni, átalakítani kellene a helyi iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]