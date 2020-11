Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Joe Biden jó ember, aki egyesíti majd az országot - mondta a volt elnök. Bush gratulált Bidennek, és elismerte a választás tisztaságát Most, elnökké választása alkalmából újraközöljük a cikket, változtatás nélkül. A kiváltságok közé tartozik az a fajta "különleges bánásmód" is, ami az államfőknek és vezető politikusoknak jár a Twitteren. A szó szoros értelmében. A szó szoros értelmében. Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése szerint. 