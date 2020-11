Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e776d0b1-4164-4724-9548-ed816511e22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint háromszázezer forintnyi bírságot szedett össze egy nap alatt. ","shortLead":"Több mint háromszázezer forintnyi bírságot szedett össze egy nap alatt. ","id":"20201109_Szabalytalan_elozesert_megallitottak_egy_autost_aki_ra_egy_orara_150nel_hajtott_lakott_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e776d0b1-4164-4724-9548-ed816511e22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c754d36-0b2b-4409-acb1-434e0ee07063","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Szabalytalan_elozesert_megallitottak_egy_autost_aki_ra_egy_orara_150nel_hajtott_lakott_teruleten","timestamp":"2020. november. 10. 07:48","title":"Szabálytalan előzésért megállítottak egy autóst, aki rá egy órára 150-nel hajtott lakott területen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf470c8-fcdf-487c-b6be-df187ce5a7a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény miniszterelnök szerint a katonai összeomlás megelőzéséért kellett belemennie a nagy felháborodást kiváltó, a hegyi-karabahi háborút lezáró megegyezésbe.","shortLead":"Az örmény miniszterelnök szerint a katonai összeomlás megelőzéséért kellett belemennie a nagy felháborodást kiváltó...","id":"20201111_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_megllapodas_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf470c8-fcdf-487c-b6be-df187ce5a7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28fee42-f080-47d5-8fce-327d943e3b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_megllapodas_hadsereg","timestamp":"2020. november. 11. 10:57","title":"Pasinján: Ha Örményország nem írja alá a megállapodást, összeomlik a hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting Brake néven. Ezt próbáltuk ki a hazai bemutatón. ","shortLead":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting...","id":"20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86836fd7-7d93-440b-a512-b3ada7be359a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","timestamp":"2020. november. 10. 12:25","title":"Kipróbáltuk a legszebb Passatot, a megújult Arteont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","shortLead":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","id":"20201110_abony_falfirka_blm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f0c01-57f8-440d-96c7-b4c2929349bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_abony_falfirka_blm","timestamp":"2020. november. 10. 16:05","title":"Rasszista üzenetet akartak felfújni egy abonyi falra, de az angol nyelv belezavart a tervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","shortLead":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","id":"20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ff08a-8202-4810-bcd8-5d19cb7b8482","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. november. 10. 09:49","title":"31 milliárd forintot osztanak szét 1300 magyar vállalkozás között Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni bíborost érintő egyházi dosszié, melyet a Vatikán kedd délután hoz nyilvánosságra.","shortLead":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore...","id":"20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d84dc7-c779-4451-8f35-68c5b288688f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","timestamp":"2020. november. 10. 10:18","title":"A Vatikán kitálal a szexuális visszaélésekkel vádolt volt bíborosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","shortLead":"A megállóba érkező szerelvény ütött el egy férfit Budapesten.","id":"20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05502d7d-dc18-43a8-a665-4f777ee77132","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_xi_kerulet_villamos_halalos_baleset","timestamp":"2020. november. 11. 18:40","title":"Halálra gázolt egy embert a villamos a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","shortLead":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]