[{"available":true,"c_guid":"e561dfa1-4ee9-4551-8c78-a7babac7f042","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járvány alapból évekkel katapultálta előre az e-kereskedelmet, a legújabb korlátozások pedig épp a Black Friday-jel kezdődő karácsonyi szezonra esnek. Kérdés, a máris túlterhelt futárszolgálatok mennyire fogják bírni az év végi forgalmat.","shortLead":"A járvány alapból évekkel katapultálta előre az e-kereskedelmet, a legújabb korlátozások pedig épp a Black Friday-jel...","id":"20201112_Varkonyi_Balazs_A_jarvanykorlatozasok_dupla_pluszt_hozhatnak_a_Black_Fridayen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e561dfa1-4ee9-4551-8c78-a7babac7f042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f6a053-9efa-4370-8e37-dde75c690e8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_Varkonyi_Balazs_A_jarvanykorlatozasok_dupla_pluszt_hozhatnak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2020. november. 12. 14:01","title":"Várkonyi Balázs: A járvány-korlátozások dupla pluszt hozhatnak a Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el, hogy Bident választották meg.","shortLead":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el...","id":"20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301617c-64b1-4dde-abc2-34fd5f492957","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","timestamp":"2020. november. 12. 10:06","title":"Trumpék nem adják át Bidennek a külföldi vezetők gratuláló leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","shortLead":"Két héttel ezelőtt egy dolgozó és két gondozott volt pozitív, mostanra szétterjedt a fertőzés.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8cf855-4945-4e8b-ba88-c9c4b39eb19b","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_magyarbanhegyes","timestamp":"2020. november. 12. 05:28","title":"Száznál is többen fertőződtek meg egy Békés megyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","shortLead":"Felfüggesztik a hétvégi kamionstopot a folyamatos áruellátás érdekében.","id":"20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008674d-cc5b-4923-9d84-297bdf0af62b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_kamionstop_felfuggesztve_ideiglensen_koronavirus_aruellatas","timestamp":"2020. november. 13. 12:20","title":"Szabad utat kapnak hétvégére a kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","shortLead":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","id":"20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce6be8-506c-406f-9813-eea72da9ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","timestamp":"2020. november. 12. 21:20","title":"Lopott autóval karambolozott egy 17 éves fiú Salgótarjánban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem tetszik az előírt irányvonal, az inkább mondjon fel. ","shortLead":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem...","id":"20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c23238-1f93-489a-9182-3d694a499be3","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","timestamp":"2020. november. 12. 11:55","title":"Szabad Európa: Kiszivárgott felvételen beszél egy MTVA-szerkesztő arról, hogy mi az irányvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","shortLead":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","id":"20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725b1908-ce9a-41d6-9483-ebf771613f21","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","timestamp":"2020. november. 12. 00:05","title":"Videó: Így tűntek el az emberek az utcákról este nyolckor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]