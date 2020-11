Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","shortLead":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","id":"20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7f0a43-e258-442c-9cac-ab7c285c4005","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","timestamp":"2020. november. 12. 11:22","title":"Több, mint három hete nem látta senki Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök. Hetekig tarthat, amíg bármit érzékelünk majd a most bevezetett szigorítások járványra gyakorolt hatásából. Jó lenne tudni, hogy most pontosan mekkora a teher az egészségügyön, de a hatóságok titkolják az adatokat. ","shortLead":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök...","id":"20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7290096-7882-4133-ae26-0a90566e8ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","timestamp":"2020. november. 11. 13:01","title":"Gyors javulásra ne számítsunk, de a tragédiát talán elkerüljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","shortLead":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","id":"20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ed811e-e786-4219-87af-394b927687c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","timestamp":"2020. november. 12. 15:41","title":"Ingyenes koronavírustesztet ajánlott fel Róma hajléktalanjainak Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","shortLead":"A szakmai stáb munkáját fogja segíteni az U21-es válogatott edzője.","id":"20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa63701d-075f-42e2-9aea-4c12b1c63732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb04a3f7-6b42-4c9c-98a6-28833b3aa946","keywords":null,"link":"/sport/20201112_gera_zoltan_kispad_izland_ellen","timestamp":"2020. november. 12. 17:08","title":"Gera Zoltán a kispadon fog ülni Izland ellen, miután Rossi megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító intézkedéseket jelentett be, köztük a kollégiumok bezárását.","shortLead":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító...","id":"20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175729c6-810e-4d62-bc55-46a3ba5e5287","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","timestamp":"2020. november. 11. 15:40","title":"Nyomozás indult a Schönherz Kollégiumban történt rongálás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. ","shortLead":"Rendkívüli jogrend és kijárási korlátozás lépett életbe a héten, mostantól a Kormányinfót is online tartja Gulyás...","id":"20201112_elso_online_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a88ef9-0e03-42a7-86dd-e016e208a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7a1dd-0b68-4db6-bd21-a80514992c11","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_elso_online_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 12. 10:42","title":"Kövesse velünk az első online kormányinfót - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]