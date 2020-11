Cikkünk frissül

Az operatív törzs üléséről érkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójába, a szokásos péntek reggeli interjúra. A műsorvezető, Nagy Katalin nem ezzel, hanem a meccsel kezdett - a magyar válogatott tegnap nyert Izland ellen és kijutott az EB-re. Hogy telt a tegnap este - hangzott az első kérdés. Orbán elmondta, hogy egybefolyt a reggellel. A meccsnézés szenvedély, ilyenkor csak forgolódik éjjel, 5-kor viszont már kelnie kellett az operatív törzs ülése miatt. De

végre történt valami jó, ez nem egyszerű futballmeccs volt, hanem harc, a vikingek ellen.

Ezután áttértek a korlátozó intézkedéskre. A kérdést Nagy Katalin úgy fogalmazza meg, hogy "a szakemberek azt mondják", ha nem lépünk, 50 százalék az esély, hogy nem állja a sarat az egészségügy. "Ezt én szoktam mondani" - igazít helyre Orbán, hozzátéve, hogy szakemberekre hivatkozva.

Orbán szerint nem tudunk elszakadni Ausztriától, az ottani tendenciák érvényesek itt is, az alapján lehet számolni, ami ott történik. Az egészségügyet felkészítették, minden eszköz rendelkezésre áll, szakemberből viszont "annyi van, amennyi", még úgy is, hogy bevonják az orvostanhallgatókat és a katonákat is segítségül.

Az orvosmatematikusok megbecsülték, hogy a rendelkezésre álló szakemberekkel hány beteget tudnak úgy ellátni, hogy esélyük legyen a gyógyulásra. Nem mindegy ugyanis, hogy egy orvosra, ápolóra hány ember jut, a "plafon" át is szakadhatott volna, ha nem lép a kormány.

A kulcs szerinte a kijárási tilalom - amely most este 8 és reggel 5 között érvényes -, amit nehéz lesz betartani 10-14 nap múlva.

Jó ütemben és kellő pontossággal hoztuk meg a döntéseket, merem vállalni a felelősséget, hogy 99 százalék fölötti az esély arra, hogy az egészségügy ennyi emberrel működni tud, és minden magyar megkapja a tisztességes ellátást.

Hangsúlyozta: minden élet számít, az időseké is.

Bemondta a friss számokat

Azt nem árulta el Orbán Viktor, hogy péntekre hány új igazolt fertőzötett találtak illetve hány beteg halt meg, azt viszont elmondta, hogy jelenleg 6690 koronavírusos beteg van kórházban (ez 264-el több, mint csütörtökön), és 518-an vannak lélegeztetőgépen (a tegnapi 486-hoz képest). Orbán elmondta, 400 diákot mozgósítottak tesztelésre, plusz "pilótaként", sofőrként beszálltak a Műszaki Egyetem diákjai is, akik a medikusokat szállítják.

Nagy felidézi a műsorban, hogy a pécsi klinika vezetője jelezte, hogy gond van, majd 24 óra alatt érkezett az osztályra ápoló. Orbán azt mondja, a vezénylés kérdése nagyon nehéz, Nagy gondoljon csak bele, ha őt átvezényelnék a gyulai stúdióba, mert ott van rá szükség. Erre Nagy elmondja, hogy ez elő szokott fordulni, illetve felhozza, hogy árvíz esetén a vízügyesek is máshol dolgoznak, "ha menni kell, hát menni kell."

500 középiskolában tértek át digitális oktatásra, az általános iskolák nyitva maradtak (ennek megváltoztatására nem is utalt a miniszterelnök), de 239 helyen a járvány miatt ott is digitális oktatás folyik, emellett 208 óvoda zárt be. Orbán szerint az oktatási rendszer is bírja a nyomást.

Áttérnek a vakcinákra, Nagy felveti, vajon a könnyen behozott vakcina nem megy-e a biztonság rovására. Orbán a kérdés után arról beszél, most arról folyik vita a szakemberek között, hogy bizonyos gyógyszereket (vélhetően a koronavírusos betegek kezelésében használt remdesivirt, favipiravirt) milyen szinten tegyék elérhetővé. Itthon a gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szabályok szigorúak.

Az biztos, ha lesz vakcina, azt az egészségügyben dolgozók kapják meg először. Szerinte az a jó, ha minél több vakcina áll rendelkezésre, ebből nem szabad politikai kérdést csinálni. "Legyen minden, az emberek meg majd eldöntik, melyikben bíznak inkább." Addig ki kell tartani, míg meg nem jön a vakcina.

A szakemberek szerint a lakosság 10 százaléka esett át a fertőzésen, a járvány megállításához 50 százalék kell. Lesz-e elég vakcina ehhez - hangzik a következő kérdés. Orbán nem mer állást foglalni, nagy tekintélyű professzorok állnak a különböző elméletek mögött. A járványok el szoktak múlni, az irodalomból nehéz kihámozni, hogy miért, de előfordul, hogy vakcina nélkül is megszűnik. Ha van oltóanyag, gyorsabban szűnik meg, de Orbán szerint a szakemberek arra sem tudnak még egyérelmű választ adni, hogy ha visszaesik a járvány, akkor meg is szűnik majd, vagy az influenzához hasonlóan marad, kezelhető formában. Aki erre biztos választ ad, az Nobel-díjat kaphat.

A gazdaság épp magára talált, a 30 napos zárás néhány ágazatot igen megérint. A bértámogatás, elengedés elég lesz-e? Két csoportba bontja az intézkedéseket. Meghozták azokat, amik a kijárási tilalom miatt súlyosan érintetteknek szól. Megsegítik a szállodásokat, az éttermekben dolgozók bérét támogatják 30 napra. Ezek áthidaló intézedések. Az iparkamara elnökének javaslatára döntött ,hogy az elvitelre kerülő ételek áfáját leviszik 5 százalékra.

Van egy másik akcióterv, gazdasági növekedési akcióterv is, ami a hosszabb távon érvényes döntéseket dolgozzák ki, amivel lendületbe hozhatják a gazdaságot. Ezek adócsökkentések jellemzően. A cégeket kell abba a helyzetbe hozni, hogy megtarthassák a munkaerőt és fejleszthessenek.

És mi lesz az iparűzési adó felfüggesztésével - illetve a társasági nyereségadó csökkentésével? Amire azt mondaná, hogy meredek, de fel lehet kaptatni, a kellő arányt kell eltalálni. Ha nem csökkentik az adót, nem lesz munkahely. Érezhető mértékű adócsökkentést akar jövőre.

Jön a jogállamisági kritérium. Nagy felhozza Orbán múlt heti levelét, amelyben vétóval fenyegetett. Bonyolult ügy, mondja Orbán. Több levelet írt, Tolsztoj regényhősnek érzi magát lassan. A magyar álláspont egyértelmű, átlátható volt mindig. Ugyanazt mondja, mint nyáron. A júliusi tárgyalás előtt a magyar parlament leütött néhány cöveket, ezt betartja.

A német kancellárral hosszan tárgyalt tegnap. Az első, hogy a magyarok pénzét nem lehet elvenni. Pénz lesz, gazdaság működni fog, fejlesztések megindulnak. Orbán szerint technikai vita folyik a háttérben, de a fejlesztéseket ez nem érinti. A németek vezetésével kidolgozott új jogszabálytervezet nem a jogról, hanem politikáról szól. Ha ezt a jogszabályt valóban elfogadják - ezt nem tudjuk megvétózni - akkor az EU-ból Szovjetuniót csináltunk. Ott volt szokás, hogy a támasztott feltételnek nem volt objektív kritériumai, amit egy bizottság ideológiai alapon kért számon, a döntés ellen nem volt apelláta. Ez ugyanaz. Zsarolni akarnak országokat. Az EU-t nem azért hoztuk létre, hogy legyen egy második Szovjetunió. Lehet beszélni Európai Parlamentről, Bizottságról, de az EU alapegysége a tagállamok. Amit nem akarnak a tagállamok, az nem fog megtörténni.

Kövért is behozza Nagy, aki azt mondta, lehet az új kritériumokról beszélni, de módosítani kell az alapszerződést. Orbán azt mondja, beszélni mindenről lehet, de most nem ez a legnagyobb baj, hanem hogy nem erről kell beszélni, hanem arról, hogy hányan halnak meg, hogy tartsuk életben az egészségügyet, hogy élesszük fel a gazdaságot. Ez a téma, erről kell dönteni. És azoknak az országoknak, ahol az államadósság 100 százalék fölött van, azonnal kell küldeni pénzt.

2,5 milliárd eurónyi hitelt vett fel Magyarország könnyedén a pénzpiacról - jegyezte meg Orbán mintegy mellékesen.

Az EU-s LMBTQ stratétégia is szóba kerül, Nagy lényegében kigúnyol mindenkit a kérdés hangsúlyozásával, ahogy ezt fölhozza. Orbán erre is azt mondja, nem ezzel kell foglalkozni, hanem emberek életét kell megmenteni.