[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több csoportban is rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Több csoportban is rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal.","id":"20201113_13_ovoda_bolcsode_koronavirus_II_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44e37f2-527f-476c-9145-f50fe9a1f4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_13_ovoda_bolcsode_koronavirus_II_kerulet","timestamp":"2020. november. 13. 14:02","title":"13 óvodai és bölcsődei dolgozó koronavírusos a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","id":"20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8a04f-c287-429e-a362-5aa36999302c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 13. 12:36","title":"Megtámadták a magyar járványügyi oldalt, a koronavirus.gov.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Utólag szerencsejátéknak tűnt az NDK-s lakásépítési hitel is. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c8abc9-3625-4d0d-881c-b527ed58633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6998dd2-a911-45fe-9c8c-79d22cb5ea9c","keywords":null,"link":"/360/20201114_lakashitel_volkswagen_jatekkaszino_1990_november_12","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Szovjet rulett: tiszti kaszinóból játékkaszinó Kelet-Berlinben – 1990. november 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","shortLead":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","id":"20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c9b03-4173-43db-a872-679b7ac0dd52","keywords":null,"link":"/elet/20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 13. 12:15","title":"Amikor a galambok szállni segítenek egy sünnek – megérkezett a John Lewis karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3df981c-f31e-443b-9d5a-d4a00f1887b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lehet egy-egy nagyobb termékbemutató a jövőben? ","shortLead":"Ilyen lehet egy-egy nagyobb termékbemutató a jövőben? ","id":"20201113_2000_dronnal_rendezett_legiparadet_Kinaban_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3df981c-f31e-443b-9d5a-d4a00f1887b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f90f50-9664-4024-a592-5abfb75e5923","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_2000_dronnal_rendezett_legiparadet_Kinaban_a_Volkswagen","timestamp":"2020. november. 13. 13:40","title":"2000 drónnal rendezett futurisztikus légiparádét Kínában a Volkswagen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sose hagyjunk veszni egy jó kis válságot – mondogatta Winston Churchill. Az egykori brit kormányfő tanácsát most Orbán Viktor és autokrata társai fogadják meg.","shortLead":"Sose hagyjunk veszni egy jó kis válságot – mondogatta Winston Churchill. Az egykori brit kormányfő tanácsát most Orbán...","id":"202046__koronavirussal_aszabadsag_ellen__churchill_utan__alhirek__szukulo_utak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85995875-60a1-4d7d-aff9-2490b3a62749","keywords":null,"link":"/360/202046__koronavirussal_aszabadsag_ellen__churchill_utan__alhirek__szukulo_utak","timestamp":"2020. november. 14. 16:00","title":"A szabadságjogok szűkítésére használják a járványt az illiberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e903a7d-d869-4ffc-bccc-55301159f24b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Oscar-díjas Charlie Kaufman pszichothrillerből kinőtt melankolikus filmje arról szól, hogy miért marad két ember együtt, ha a kapcsolatuk ideje lejárt. \r

","shortLead":"Az Oscar-díjas Charlie Kaufman pszichothrillerből kinőtt melankolikus filmje arról szól, hogy miért marad két ember...","id":"202046_film__erzelmi_tehetetlenseg_a_befejezesen_gondolkozom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e903a7d-d869-4ffc-bccc-55301159f24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d365c1-34b9-4f51-92bc-751a1d557069","keywords":null,"link":"/360/202046_film__erzelmi_tehetetlenseg_a_befejezesen_gondolkozom","timestamp":"2020. november. 13. 13:40","title":"A befejezésen gondolkozom: dráma az érzelmi tehetetlenség törvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar állampolgár, aki eddig tudott róla, már több millió forintot gereblyézett össze. Természetesen átverés.","shortLead":"Egy olyan \"vagyonosodási kiskapu\" bemutatását ígéri egy facebookos hirdetésben terjedő cikk, mellyel az a néhány magyar...","id":"20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6200426e-c631-4cf8-8852-b1ec76ca747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec43c2-7961-4c31-8299-af81a961edd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_ha_magyar_vagy_ne_hagyd_ki_ezt_a_lehetoseget_index_atveres_otp_palvin_barbara_bitcoin_code","timestamp":"2020. november. 13. 12:08","title":"Óriási hazugság az Index és az OTP nevével terjesztett cikk, ne dőljön be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]