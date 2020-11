Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő javaslatok is szóba jöhetnek. A BKIK-nak két forgatókönyve is van, ebből egyet továbbítanak majd Parragh Lászlónak.","shortLead":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő...","id":"20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a26759-d694-4069-847d-ddd84fd99aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","timestamp":"2020. november. 14. 14:00","title":"A budapesti iparkamara már dolgozik azon, hogyan lehetne az iparűzési adót csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be azt is, hogy újabb adag koronavírus elleni gyógyszer érkezett Magyarországra, ezúttal Japánból.","shortLead":"A külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be azt is, hogy újabb adag koronavírus elleni gyógyszer érkezett...","id":"20201114_Szijjarto_Peter_Eleg_rendesen_megrangatott_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1ce53c-4fce-4d2a-82e6-62f24eca9046","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Szijjarto_Peter_Eleg_rendesen_megrangatott_a_virus","timestamp":"2020. november. 14. 17:00","title":"Szijjártó Péter: \"Elég rendesen megrángatott a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769e7b-d658-44ce-b2df-ebf91bd37364","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az előzetes információk szerint az oltás önkéntes lesz, és mindenki maga döntheti el, hogy szeretné-e azt felvenni, hasonlóképpen az influenza elleni vakcinához. A főorvos szerint elképzelhető, hogy a következő hónapokban kapnak engedélyt arra, hogy több száz, vagy ezer emberen kipróbálják ezt az oltóanyagot.

","shortLead":"Az előzetes információk szerint az oltás önkéntes lesz, és mindenki maga döntheti el, hogy szeretné-e azt felvenni...","id":"20201114_Szlavik_Janos_elmagyarazta_mi_a_helyzet_a_vakcinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1769e7b-d658-44ce-b2df-ebf91bd37364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6307df22-5cfe-4a79-94d8-bb2e5c728f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Szlavik_Janos_elmagyarazta_mi_a_helyzet_a_vakcinaval","timestamp":"2020. november. 14. 14:13","title":"Szlávik János elmagyarázta, mi a helyzet a vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","shortLead":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","id":"20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f39da7-cb65-4ed6-a50c-13420c0a55e4","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","timestamp":"2020. november. 14. 20:18","title":"Ismét kórházba került Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e00b74-57f0-4a46-91be-7a36dc24d42f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a színészeknek a Nemzeti társulatában lenni 2013-ig? Erről vallanak a művészek, közben azt is összefoglalják, hogy mitől működtek jól együtt és mi az, ami hiányzik majd ezután. Nemzeti Dokumentumfilm, harmadik rész.","shortLead":"Mit jelentett a színészeknek a Nemzeti társulatában lenni 2013-ig? Erről vallanak a művészek, közben azt is...","id":"20201114_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95e00b74-57f0-4a46-91be-7a36dc24d42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7091fd41-f103-4f9c-872a-1b2b0d7a216b","keywords":null,"link":"/360/20201114_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_harmadik_resz","timestamp":"2020. november. 14. 19:00","title":"Doku360: Eldőlt egy utolsó bástyája ennek a szétágyúzott magyar színháznak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f37274-f1b1-4c13-b68c-a1f270626818","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A második részben megnézzük, milyen ártalmai lehetnek a videójátéknak. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201115_Ahol_nem_az_akcio_szamit_igazan_hanem_a_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f37274-f1b1-4c13-b68c-a1f270626818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bb9e6a-6e3e-44fb-be11-b63f3547f52f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201115_Ahol_nem_az_akcio_szamit_igazan_hanem_a_reakcio","timestamp":"2020. november. 15. 20:15","title":"Ahol nem az akció számít igazán, hanem a reakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0916493-2385-4986-b366-742c8e489d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Több mint 3 milliárd forintot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]