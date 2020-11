Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4689a13-c18e-4759-bf99-d160ac390a17","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanabban a fáraókori temetőben találtak újabb több mint száz szarkofágot, és aranyozott istenszobrokat, ahol korábban már tucatjával találtak hasonlókat.","shortLead":"Ugyanabban a fáraókori temetőben találtak újabb több mint száz szarkofágot, és aranyozott istenszobrokat, ahol korábban...","id":"20201114_100_erintetlen_szarkofagot_talaltak_a_szakkarai_nekropoliszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4689a13-c18e-4759-bf99-d160ac390a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a52f7c-f155-45af-91c5-b7570add77a3","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_100_erintetlen_szarkofagot_talaltak_a_szakkarai_nekropoliszban","timestamp":"2020. november. 14. 18:24","title":"100 érintetlen szarkofágot találtak a szakkarai nekropoliszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.","shortLead":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta...","id":"20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d21e0-87a1-4852-b588-32a89d8d7ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","timestamp":"2020. november. 15. 10:13","title":"Merkely: újabb nagy koronavírus-felmérés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is kihagyhatatlanok az állatok. Erre négy emlősfajt találtak a legalkalmasabbnak.","shortLead":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is...","id":"202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344ccfb-c48b-44af-8bc1-6c5574424f83","keywords":null,"link":"/360/202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","timestamp":"2020. november. 15. 11:00","title":"Koronavírus-vakcina: ennek a négy állatfajnak köszönhetjük, hogy van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","shortLead":"Pokolian nehéz év lesz a főpolgármester szerint.","id":"20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5778752-9e38-4407-ac9b-a983a7bc5a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Karacsony_88_milliarddal_szukebb_a_jovo_evi_budapesti_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 15. 10:30","title":"Karácsony: 88 milliárddal szűkebb a jövő évi budapesti költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]