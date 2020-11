Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A The Atlanticban megjelent elemzésében Eliot Cohen, aki jó 10 éve a State Department tanácsadója volt, elismeri, hogy Trump bonyolult személyiség.","shortLead":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának...","id":"20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8948475d-14ff-46c0-915b-0171a01ee44d","keywords":null,"link":"/360/20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","timestamp":"2020. november. 16. 08:30","title":"The Atlantic: Ha Trump olyan ravasz, mint Orbán, abba beleremegett volna a demokrácia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd - jelentette be vasárnap Sebastian Kurz kancellár.","shortLead":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd...","id":"20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5d0cea-95d3-45c6-93af-10c58e6b3d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","timestamp":"2020. november. 15. 16:30","title":"Ausztria tömeges tesztelésbe kezd a kijárási tilalom feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak.","shortLead":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is...","id":"20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1401b14f-2eb9-459d-8819-7186ac49693d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 12:03","title":"Súlyos szövődményei lettek, 8 hónapja van táppénzen egy koronavíruson átesett magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnyitása óta 50 különböző rendezvényt tartottak az arénában.","shortLead":"Megnyitása óta 50 különböző rendezvényt tartottak az arénában.","id":"20201114_184_millio_forintot_fizetett_a_NER_hogy_a_Puskas_Stadionban_bulizhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528cf896-745f-4146-a9a3-7d14a771e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_184_millio_forintot_fizetett_a_NER_hogy_a_Puskas_Stadionban_bulizhasson","timestamp":"2020. november. 14. 18:36","title":"184 millió forintot fizetett a NER, hogy a Puskás Stadionban bulizhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra panaszkodott.","shortLead":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99b388-182f-451a-b037-7aa7d0212f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","timestamp":"2020. november. 16. 17:03","title":"Tíz hétig is kínozhatja krónikus fáradtság a koronavírusból kigyógyultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbae5c-bae1-4a42-ba29-138a85ef1acf","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]