Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között az EU úgynevezett Általános Ügyek Tanácsában, amelyen az európaügyi miniszterek vettek részt. A vitában a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása mellett 13, ellene pedig 2 tagállam érvelt.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között...","id":"20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943de5c7-66e9-4a89-82cd-3b7c38776150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","timestamp":"2020. november. 17. 18:47","title":"Varga Judit: Magyarországot ki akarják éheztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba is új tagokat választanak.","shortLead":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és...","id":"20201117_Raba_vezetoseg_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfbd00-54a5-4982-b7e9-eb49f6927ad8","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Raba_vezetoseg_csere","timestamp":"2020. november. 17. 08:24","title":"Lecserélik a Rába vezetőségét, a szakmából és NER-közelről ismert nevek is felbukkannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","shortLead":"Kezdődik a korszakváltás a Volánnál is.","id":"20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae404ebd-1e05-48bc-992c-c6c971b53e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3bcdf-75a9-46e4-84e5-18182f390e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Komarom_es_Komarno_kozt_jar_majd_az_elso_elektromos_tavolsagi_busz","timestamp":"2020. november. 18. 05:49","title":"Komárom és Komarno közt jár majd az első elektromos Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68abfe67-892b-45b7-ba47-18c6bb094709","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 9036 kockából összeálló modell hűen utánozza az eredeti épület építészeti bravúrjait.","shortLead":"A 9036 kockából összeálló modell hűen utánozza az eredeti épület építészeti bravúrjait.","id":"20201116_romai_colosseum_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68abfe67-892b-45b7-ba47-18c6bb094709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e252a246-c5c4-4034-96db-b70494100c54","keywords":null,"link":"/elet/20201116_romai_colosseum_lego","timestamp":"2020. november. 16. 16:55","title":"A római Colosseumot lehet megépíteni a Lego eddigi legnagyobb készletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet idén is mámorosan köszönteni az új évet, de csak maximum tízen és a négy fal között.","shortLead":"Lehet idén is mámorosan köszönteni az új évet, de csak maximum tízen és a négy fal között.","id":"20201118_szilveszter_buli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf27eac-0a72-4626-8b96-429337d08191","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_szilveszter_buli","timestamp":"2020. november. 18. 10:23","title":"A kormány friss rendeletével az is eldőlt, hogy lőttek az idei szilveszteri buliknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló zsűri bírálta el, és hozta meg döntését -csakúgy mint tavaly- ez alkalommal is a díj megosztott odaítéléséről.","shortLead":"Az idei évben a művészeti sajtóorgánumok főszerkesztői által beküldött 28 írást egy szerkesztőkből, szakírókból álló...","id":"20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642cc3b6-e306-4eb4-be0d-4a07fa70d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b87f0b-4899-4aab-95ae-d808d2d4b02c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201116_Atadtak_a_Horvath_Muveszeti_Alapitvany_kritikai_dijat","timestamp":"2020. november. 16. 17:28","title":"Átadták a Horváth Művészeti Alapítvány kritikai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","shortLead":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","id":"20201117_csokay_andras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8482b3d4-91dd-4697-8f62-3080b9db0dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_csokay_andras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:40","title":"Csókay András: A tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozók munkába állhatnának, ha nem fertőznek nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna. Esztétikai kérdésekben azonban – jelen esetben az Európai Parlament művészethez való viszonyulásában – maga a vezérfonal, amely a bábeli kuszaságból kivezet.","shortLead":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna...","id":"20201117_Kulturalis_sokfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ce891-dcbd-4699-92a6-eeec104b293e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201117_Kulturalis_sokfeleseg","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Kulturális sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]