[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","shortLead":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","id":"20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f574c-60fe-4c1b-96b6-5ead6422b860","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 16. 17:48","title":"Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.","shortLead":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos...","id":"20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db7c4f-0255-412b-aaa6-cefe730836fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","timestamp":"2020. november. 17. 07:14","title":"Mini Countryman bemutató: egy kicsit több és kicsit kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","shortLead":"A kormány a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyreállítási alaphoz szükséges rendeletet sem fogja megszavazni.","id":"20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c346779-bf3b-4d33-9b17-6bb1d2f896cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Portfolio_Magyarorszag_megvetozza_az_EUkoltsegvetest","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"A magyar kormány megvétózza az EU-költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont már öt mérőállomásról is lesújtó adatok érkeztek.","shortLead":"Az Erzsébet téren és a Teleki téren már szombaton is a WHO ajánlás fölötti értéket mértek, az utóbbi 24 órában viszont...","id":"20201116_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216b9332-b1b2-470d-bd02-dc704e1c75dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_legszennyezettseg","timestamp":"2020. november. 16. 11:58","title":"Sokat romlott a levegő minősége Budapest egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára álltak a kereskedelmi háborúban, és nem azért, mert a kínai cég kiberbiztonsági szempontból veszélyt jelent.","shortLead":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára...","id":"20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0846f-3a30-4395-8056-c13c04a8fc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","timestamp":"2020. november. 16. 18:03","title":"A Huawei szerint itt az ideje, hogy a britek meggondolják magukat az 5G-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha sokáig játszik egy videojátékkal.","shortLead":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha...","id":"20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f8911-59e4-45af-b247-8f52b22e2838","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","timestamp":"2020. november. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha valaki napi 4 órát játszik egy játékkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","shortLead":"Heti háromszor hívják vissza az orvosok a hozzátartozókat.","id":"20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507e5aa-bc18-4333-99f8-ae4ec1ee1b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Diszpecser_szolgalat_miskolc_korhaz","timestamp":"2020. november. 16. 18:53","title":"Diszpécserek tartják a kapcsolatot Miskolcon a covidos betegek hozzátartozóival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már az Apple is magyarázkodni kezdett miatta.","shortLead":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már...","id":"20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f46e6-a2d1-4a2d-8f47-1d038d9993f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","timestamp":"2020. november. 17. 11:33","title":"Furcsán viselkedett az Apple egyik szoftvere, kémkedést sejtettek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]